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【ESG】渣打推可持續發展儲蓄戶口　開戶享額外賞年利率達2.88%

ESG投資 17:05 2021/12/06

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渣打香港宣布向個人銀行客戶推出「可持續發展儲蓄戶口」，為首個與可持續發展掛鈎的港元、人民幣和美元儲蓄戶口，以支持潔淨能源、普惠金融和經濟發展。新客戶存入「可持續發展儲蓄戶口」資金超過指定金額，即可享高達2.88厘額外賞年利率。

渣打「可持續發展儲蓄戶口」在儲蓄時，可同時支持可持續發展項目。「可持續發展儲蓄戶口」中首200,000港元、200,000元人民幣或25,000美元存款，只會用於符合渣打的「綠色和可持續發展產品框架」的環保及可持續發展項目，包括綠色金融、可持續發展基建項目、微型信貸及商業銀行，與相應的可持續發展目標和細項目標配對。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠指，香港人對可持續發展及綠色金融產品的興趣正在增加。據其最新可持續投資趨勢調查，大約有10%的受訪者表示，會把逾四分之一資金投入可持續投資。

由即日起至2022年3月31日，合資格客戶開立可持續發展儲蓄戶口可享一般儲蓄戶口的存款利率，於成功開戶日起計的3個月內，如存款高於可持續發展存款金額，港元為存款上限100萬元，人民幣為100萬元人民幣，美元為12.5萬美元，將享高達2.88厘額外賞年利率。

    點擊圖片放大

需要注意，推廣名額有限，先到先得，額滿即止。

 

責任編輯：李瑩

欄名 : 綠色投資

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