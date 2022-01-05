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【5000元消費券】3儲值工具消費券1月31日到期！　逾期未用將報廢

精明消費 12:10 2022/01/05

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未用晒消費券就要注意，部分消費券將於本月底到期！若以支付寶香港、Tap＆Go拍住賞或WeChat Pay HK領取消費券，並於9月1日領取第一期消費券的話，其最後一期消費券有效期將於1月31日屆滿，未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效。

如果以支付寶香港、Tap＆Go拍住賞或WeChat Pay HK領取消費券，一般情況下，9月1日領取第一期消費券人士，亦是最後一批領取之人士，而所有消費券將於本月底到期。換句話說，所有以這3種途徑領取消費券的人士，在1月31日後未用的消費券餘額將會自動報廢。

八達通消費券不設使用期限

至於八達通，是分3期派發消費券，若於8月1日領取首期消費券，而「合資格消費」已於上月累積總額達4,000元，已經可以領取第3期消費券。

八達通不設使用期限，但若登記人於首期消費券發放起計7個月內的「合資格消費」累積總額少於4,000元，便不會獲發放第3期的1,000元消費券。以首批領取消費券的市民計算，只須於2022年3月31日或之前累積滿4,000元合資格消費，即可獲發第3期消費券。

更多有關消費券最新資訊及優惠，請瀏覽5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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