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【5000元消費券】3儲值工具消費券限期剩3日！　逾期未使用將自動失效

精明消費 11:55 2021/12/29

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大家用晒5,000元消費券未？若市民仍有大量未使用的消費券，就要注意！若以支付寶香港、Tap＆Go拍住賞或WeChat Pay HK領取消費券，並於8月1日領取首期消費券的話，其最後一期消費券有效期將於12月31日屆滿，未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效。

若市民以支付寶香港、Tap＆Go拍住賞及WeChat Pay HK領取消費券，並於9月1日獲發第一期消費券，有效期則至明年1月31日。若市民未能於限期前使用全部消費券，逾期會自動失效。

八達通消費券不設使用期限

由於八達通是分3期派發消費券，若於8月1日領取首期消費券，而「合資格消費」已於上月累積總額達4,000元，已經可以領取第3期消費券。八達通不設使用期限，但若登記人於首期消費券發放起計7個月內的「合資格消費」累積總額少於4,000元，便不會獲發放第3期的1,000元消費券。以首批領取消費券的市民計算，只須於2022年3月31日或之前累積滿4,000元合資格消費，即可獲發第3期消費券。

更多有關消費券最新資訊及優惠，請瀏覽5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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