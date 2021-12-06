【5000元消費券】3儲值工具消費券有效期至12月31日　逾期未使用將自動失效

八達通收取消費券之市民，最快可於本月16日領取最後一期1,000元消費券。若以支付寶香港、Tap＆Go拍住賞或WeChat Pay HK領取消費券，並於8月1日領取首期消費券，最後一期消費券有效期至12月31日，未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效。

5,000元電子消費券計劃於7月起接受登記，並於8月起開始派發。相信不少市民的消費券已經所剩無幾，若市民仍有大量未使用的消費券，就要留意有關消費券的有效期，若逾期未使用，消費券將會失效。

若市民以支付寶香港、Tap＆Go拍住賞及WeChat Pay HK領取消費券，並於8月1日獲發第一期消費券，有效期至今年12月31日；若於9月1日獲發第一期消費券，有效期至明年1月31日。

八達通消費券不設使用期限

由於八達通是分3期派發消費券，若於8月1日領取首期消費券，並於上月「合資格消費」累積總額達4,000元，最快可於12月16日領取第3期消費券。而八達通則不設使用期限，但如登記人於首期消費券發放起計7個月內的「合資格消費」累積總額少於4,000元，便不會獲發放第3期的1,000元消費券。

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責任編輯：曹佩鈞

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