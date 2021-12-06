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【保障缺口】你份保險保障足夠嗎？　保監局推網上評估工具　10分鐘即計保障缺口

保險 19:10 2021/12/06

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普遍港人都有為自己及家人購買保險，其中人壽保險的滲透率更是高踞全球。不過保監局早前在《保障缺口「身故風險」研究》中指，儘管不少港人有買保險，但保障缺口仍然存在，原因是大部分港人偏愛選擇有儲蓄及投資成分的保障產品，導致基本保障功能削弱。若家人不幸逝世，失去家庭經濟支柱，即使已經購買多份保險，其保障仍不足以支撐家庭未來所需的開支。

【調查：港人身故風險保障缺口達6.9萬億 買保險不宜偏向多功能產品：按此

「人生階段風險評估」評估保障缺口

如市民已投保多份保險，如何知道保障是否足夠？保險種類琳瑯滿目，若未開始投保，又應如何選擇最適合自己的保險計劃？日前保監局推出網上評估工具「人生階段風險評估」，讓市民自行計算保障缺口。只需輸入個人收入、家庭資料、未來計劃等基本資料，就能評估自己現時和未來的身故風險保障缺口，從而選擇最合適保險種類。

假設一位24歲單身年輕人，月入2萬元，需要供養父母，計劃33歲結婚但不打算生孩子，且希望能在30歲前以9成按揭買入約600萬的樓盤，預計供30年。在沒有債務、投資、存款及沒有購買任何保險的保障下，現時24歲的身故風險保障缺口可達約279萬，當踏入30歲時，保障缺口更會擴大至786萬。換言之，若事主在30歲不幸離世，受養人想透過壽險等維持同樣的生活水平及應付未來家庭開支，保障額最起碼要有786萬。

■網上評估即計保障缺口■

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非每種保險都要購買

不少人認為保險種類繁多，買得愈多，保障亦會愈全面。保監局提醒，保險並非「買得愈多愈好」，亦並非「保額愈大愈好」，不同人生階段的個人財政狀況不一，非每一種保險都適合所有人。例如醫療保險是以實報實銷方式作出賠償，因此保額再高也不能高於實際索償金額。此外，投保愈多、保額愈大，保費愈高，反而會帶來財政壓力，因此市民應按不同的人生階段及風險程度選擇保險。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 保險百科

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