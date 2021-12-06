【元宇宙】Metaverse概念爆紅　拆解科企爭飲頭啖湯原因

Metaverse（元宇宙）近期迅速爆紅，不但是今年網絡界的熱門話題，在財經領域同樣引起高度關注，皆因這可能改變資訊科技範疇未來發展的大方向，更涉及相關產業的開發投資以及天文數字的商機利益。對普羅消費者或用家來說，亦是牽連其中，難以擺脫其影響。

構建虛擬世界 建立新經濟系統



究竟元宇宙是甚麼呢？一般是泛指透過虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）及區塊鏈等技術打造而成的一個虛擬世界，而人們藉着VR或AR裝置、手機、個人電腦和電子遊戲機進入這個人造虛擬世界，大家各有一個虛擬身份，並在那裏生活、工作和娛樂。因此，家庭娛樂、社群媒體以及遊戲被認為是元宇宙未來的三大應用情景。

事實上，所謂元宇宙並非甚麼新穎的概念。早於1992年，Neal Stephenson就在其出版的科幻小說《Snow Crash》首先中提出，其後相關概念在《The Matrix》和《阿凡達》等電影中亦相繼出現。而元宇宙的形態，與幾年前火熱電影《一級玩家》中的「綠州」類似，其場景中有着一個完整運作的虛擬社會形態，亦有一套經濟系統，大家可以工作賺錢及進行價值交換，更可以交友、參加任何社交活動，肉體不再是體驗的限制，尤勝現實世界中的情境。

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疫下加速數字化 元宇宙概念早已萌芽

無可否認，過去兩年全球疫情下加速了網絡應用普及化，同時亦提升了對虛擬世界的需求及認同。當今的網絡技術發展多年，我們經歷了同期的市場教育，大多已習慣數字世界，一定程度上人類也成為數字物種，與數字產品深度互動，參與社群網絡及遊戲，真實與虛擬的個體同時存在。或多或少，我們在不知不覺間早已生活在萌芽中的元宇宙，大家日常使用Google Earth，也許亦會應用到VR和AR技術，並利用個人的虛擬化身份，在網上與其他人進行交流，甚至熱衷於炒賣炙手可熱的虛擬貨幣，在現實與虛擬世界中切換行走。

VR成本高 將成元宇宙普及化障礙

從技術角度看，雖然元宇宙還是處於超前的概念，既尚末構建一個完善且可獨當一面的大平台，亦未有一套完整的生態系統和法規制度。不過，當前高速發展的VR／AR、5G傳輸、雲端計算、人工智慧、高階晶片和區塊鏈等，已為元宇宙發展提供了技術基礎，勾劃出未來路向，相信假以時日開發整合後，當可創造出跨領域、跨文化的沉浸式體驗，發揮其相關產業潛力及應有的商機價值。



不過，目前被認為是元宇宙發展三大關鍵的VR、AR及區塊鏈也面對諸多問題。首先是沉浸感和臨場感問題，3D臨場感是元宇宙最重要的形貌，2D只屬過渡，使用VR裝置成為必要選擇卻也可能是阻礙。VR裝置笨重價格亦貴，對大部分玩家來說難以長時間配戴及支付購置費，縱使現已開發出MR混合實境裝置，兼具了VR及AR特性，但價格更昂貴，市場接納度更底，成為小眾玩物，若不能解決成本問題並降低售價，將成為元宇宙普及化的障礙。

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區塊鏈去中心化免束縛 與科企產生矛盾

此外，區塊鏈的技術是元宇宙賴以存在的關鍵，可以確保虛擬世界中每一個身份都是獨一無二，不可被篡改或複製。可是，網絡社交巨頭大灑金錢投資元宇宙，無非是想藉此集中管理，更有效地收集用戶資料進行商業化牟利。可是，區塊鏈核心理念就是去中心化，強調用家在虛擬世界中免受束縛，這將與科技巨企產生矛盾碰撞，或會影響元宇宙未來發展。

可以說，元宇宙並非是一個單純的虛擬世界，而是包含了巨大商業利益，且可轉移及可跨越現實與虛擬世界之間的經濟新領域，其中許多法則尚待定案，這也說明了為何企業巨頭爭先恐後搶飲頭啖湯的原因。

下期待續。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。