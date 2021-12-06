【MPF】強積金步入21周年　5大方向提升退休保障

以人生階段作比喻，21歲象徵步入成年階段。同樣地，一個退休保障制度需要約40年才發展成熟，而今年踏入21歲的強積金制度剛好處於中間點，需要繼續從多面優化，壯大制度的充足度和效率以邁向更成熟的階段。

目前積金局正密鑼緊鼓構建積金易平台，目的就是進一步改善制度整體效率；至於制度的充足度，積金局將從以下5大方向入手，進一步提升強積金的保障功能。

1. 提升投資回報

強積金基金投資透過持續不斷的供款，配合複合效應和平均成本法的投資機制滾存資產，由2000年12月制度實施直至今年9月的年率化淨回報為4.4%，大幅跑贏同期的1.6%通脹率，反映制度持續穩健增長。積金局會繼續研究不同措施擴大強積金投資範圍，如促進業界開發更多以計劃成員預期回報為本的退休投資方案，協助打工仔把握投資機遇之餘，更透過多元化投資分散風險！

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2. 推動基金減費

強積金收費水平與淨投資回報掛鈎，積金局過往多管齊下，令收費逐步下降，基金開支比率已由2007年的2.1%降至目前的1.43%，減幅超過三成。為創造進一步減費空間，積金局正全力推展積金易平台項目。平台將會按收回成本的原則運作，令計劃成員直接受惠於減省的計劃行政開支。

3. 適時調整最低及最高入息水平

因應打工仔入息水平變動，積金局會按規定檢討強積金供款的最低及最高入息水平並作出適時調整，確保強積金的充足度。另外，隨着積金易平台全面運作後，政府會為低收入僱員代供強積金，讓基層僱員都可以享有每月10%的供款。

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4. 鼓勵自願性供款

我們亦十分鼓勵打工仔透過增加自願性供款以壯大退休資產。強積金可扣稅自願性供款自2019年4月推出以來反應理想，在2020-21財政年度錄得共22億元的供款額，按年增加3成，可見愈來愈多打工仔認同以自願供款壯大退休資產的理念。

5. 取消對冲

隨着政府表明下個立法年度將修例落實取消強積金對冲安排，長遠將有助增加打工仔累積強積金的金額。

積金局將會繼續努力，推動強積金制度改革，協助打工仔為退休生活儲夠「Fund」。