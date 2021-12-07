【移民美國】海外搬屋到美國　即睇申請免稅文件及禁運清單

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【美股分析】短綫不要和市場對着幹 中概股風暴 投資美股追定沽？
美國東西岸各有所好，有人喜歡加州的陽光與氛圍，亦有人想到紐約發掘意想不到的機會──移民到美國部分城市如三藩市，物價和樓價與香港不相伯仲，所以不少人選擇盡量將家當寄到當地，省卻添置新品的費用。這次會告訴大家安排海外搬屋到美國時寄送家當的重點！
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想安排免稅的話，記得注意美國海關網站U.S. Customs and Border Protection（CBP）列明個人物品需要在美國以外的地方自用最少1年，才可以以免稅形式入口美國。
另外當打包家當時，除了避免將以下的禁運物品入箱外，亦應該避免將食物放入箱內寄出。皆因所有食物都必須要向美國申報以及從Food and Drug Administration（FDA）申請Prior Notice，獲得批准和發出PN Number才可以寄出。
以下是部分禁運品和其他受管制物品：
詳盡的禁運品和其他受管制物品的資料，可以參考由CBP提供的禁運和管制物品網頁。
海外搬屋公司為你收箱後，你需要填妥例如Importer Security Filing（ISF）、Form 3299 Declaration for Free Entry of Unaccompanied Articles等文件，填好後可以連同裝箱單和發票 ˴ 身份證明文件等發回給海外搬屋公司。因為美國有關當局需要在物品上船前先確認文件和資料無誤，獲批後物品才可以盡快如期上船啊！
如果你對海外搬屋到美國有任何疑問，可以瀏覽美國海關官方網站或到海外搬屋公司網站查詢。
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撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo一站式供應鏈金融平台總監
欄名 : 移室移居友計仔