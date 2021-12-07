【移民美國】海外搬屋到美國　即睇申請免稅文件及禁運清單

美國東西岸各有所好，有人喜歡加州的陽光與氛圍，亦有人想到紐約發掘意想不到的機會──移民到美國部分城市如三藩市，物價和樓價與香港不相伯仲，所以不少人選擇盡量將家當寄到當地，省卻添置新品的費用。這次會告訴大家安排海外搬屋到美國時寄送家當的重點！

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想安排免稅的話，記得注意美國海關網站U.S. Customs and Border Protection（CBP）列明個人物品需要在美國以外的地方自用最少1年，才可以以免稅形式入口美國。

另外當打包家當時，除了避免將以下的禁運物品入箱外，亦應該避免將食物放入箱內寄出。皆因所有食物都必須要向美國申報以及從Food and Drug Administration（FDA）申請Prior Notice，獲得批准和發出PN Number才可以寄出。

以下是部分禁運品和其他受管制物品：

麻醉劑和一些含有違禁物質的藥物

苦艾酒（除非不含Thujone）

植物、種子、蔬菜和水果

土壤、牲畜或動物害蟲

生物培養物和標本（除非附有農業部動植物衛生檢驗局的許可）

未加工的魚和魚卵

瀕危野生動物物種及其產品（例如服裝和配飾）

拜占庭時期、前哥倫布時期和高棉雕塑的文物（除非獲得許可）

狗毛和貓毛

侵犯貿易和版權法規的物品

軍事設備及已裝嵌之槍械、彈藥、爆炸品、爆炸裝置

色情相關刊物及影視產品

危險物品，如煙花、未經認證的玩具如槍型玩具、有害健康的物質如毒品

詳盡的禁運品和其他受管制物品的資料，可以參考由CBP提供的禁運和管制物品網頁。

海外搬屋公司為你收箱後，你需要填妥例如Importer Security Filing（ISF）、Form 3299 Declaration for Free Entry of Unaccompanied Articles等文件，填好後可以連同裝箱單和發票 ˴ 身份證明文件等發回給海外搬屋公司。因為美國有關當局需要在物品上船前先確認文件和資料無誤，獲批後物品才可以盡快如期上船啊！

如果你對海外搬屋到美國有任何疑問，可以瀏覽美國海關官方網站或到海外搬屋公司網站查詢。

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