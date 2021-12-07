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【移民美國】海外搬屋到美國　即睇申請免稅文件及禁運清單

博客 11:40 2021/12/07

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美國東西岸各有所好，有人喜歡加州的陽光與氛圍，亦有人想到紐約發掘意想不到的機會──移民到美國部分城市如三藩市，物價和樓價與香港不相伯仲，所以不少人選擇盡量將家當寄到當地，省卻添置新品的費用。這次會告訴大家安排海外搬屋到美國時寄送家當的重點！

【移居外地想運「愛驅」過去？ 即睇運送程序及所需文件：按此

想安排免稅的話，記得注意美國海關網站U.S. Customs and Border Protection（CBP）列明個人物品需要在美國以外的地方自用最少1年，才可以以免稅形式入口美國。

另外當打包家當時，除了避免將以下的禁運物品入箱外，亦應該避免將食物放入箱內寄出。皆因所有食物都必須要向美國申報以及從Food and Drug Administration（FDA）申請Prior Notice，獲得批准和發出PN Number才可以寄出。

以下是部分禁運品和其他受管制物品：

  • 麻醉劑和一些含有違禁物質的藥物
  • 苦艾酒（除非不含Thujone）
  • 植物、種子、蔬菜和水果
  • 土壤、牲畜或動物害蟲
  • 生物培養物和標本（除非附有農業部動植物衛生檢驗局的許可）
  • 未加工的魚和魚卵
  • 瀕危野生動物物種及其產品（例如服裝和配飾）
  • 拜占庭時期、前哥倫布時期和高棉雕塑的文物（除非獲得許可）
  • 狗毛和貓毛
  • 侵犯貿易和版權法規的物品
  • 軍事設備及已裝嵌之槍械、彈藥、爆炸品、爆炸裝置
  • 色情相關刊物及影視產品
  • 危險物品，如煙花、未經認證的玩具如槍型玩具、有害健康的物質如毒品

詳盡的禁運品和其他受管制物品的資料，可以參考由CBP提供的禁運和管制物品網頁

海外搬屋公司為你收箱後，你需要填妥例如Importer Security Filing（ISF）、Form 3299 Declaration for Free Entry of Unaccompanied Articles等文件，填好後可以連同裝箱單和發票 ˴ 身份證明文件等發回給海外搬屋公司。因為美國有關當局需要在物品上船前先確認文件和資料無誤，獲批後物品才可以盡快如期上船啊！

如果你對海外搬屋到美國有任何疑問，可以瀏覽美國海關官方網站或到海外搬屋公司網站查詢。

 

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

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