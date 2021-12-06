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【人民幣定存】最少10厘年息人幣短存比較　存7日最高享13.88厘

收息攻略 15:35 2021/12/06

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人民幣中間價兌每美元今日（6日）報6.3702，較上日上調36點子。人民幣定存一向較為高息，本網今次搜羅7日人幣定存計劃，兩銀行年息高達13.88厘！

【6個月港元存息比拼 存50萬袋$2,293利息：按此

■7日人幣定存存息比較，邊間年息達13.88厘？■

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比較7日人幣定存存息，南商及富邦以13.88厘年息並列存息王，前者起存額為等值1,000港元至3萬港元不等，視乎開立渠道而定；後者則為等值10萬港元。

至於集友銀行的年息亦達12.5厘，入場門檻為等值5萬港元，需先把港元兌換，上限500萬港元。而信銀國際及恒生Signature優卓理財或優越理財客戶，皆可享12厘年息，起存額同為等值1萬港元。

而滙豐尚玉客戶、建行亞洲及恒生的優進理財或綜合戶口客戶，皆可享11厘年息，起存額由等值1萬港元至等值10萬港元不等。

需要注意的是，上述高息7日定存計劃，大多要求存戶把指定外幣兌換成人民幣，才可享有高息定存，存戶不宜因高息而忽略箇中滙兌風險。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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