【消費優惠】美心史諾比聖誕蛋糕$238起　經APP或網店預訂享低至83折

下一篇文章
【消費優惠】港鐵商場加碼派2,000萬元電子優惠券 今日下午2時MTR手機App開搶（附領取步驟）
美心西餅最近推出聖誕蛋糕，包括史諾比與胡士托雲呢拿慕絲蛋糕、史諾比小屋雜果蛋糕及飄雪聖誕郵筒蛋糕，史諾比會穿上聖誕老人裝扮，在聖誕小屋及郵筒形狀的蛋糕上亮相。
現凡經美心西餅手機程式或者網店訂購蛋糕有早鳥優惠。會員可以享有83折優惠，而非會員預訂時輸入限定優惠碼「XMAS2021」可享有85折優惠。
每個基本價錢為300元或以上的蛋糕，將會免費獲贈朱古力牌。若蛋糕低於300元，每個朱古力牌將會收取10元費用。
如顧客在12月22至26日取餅，暫不提供朱古力牌寫字服務，客人可於取餅時免費獲贈DIY朱古力牌及筆套裝（價值15元），送完即止。
價錢：
史諾比小屋雜果蛋糕（約1.3磅）
- 原價：238元
- 會員早鳥83折：197.6元
- 非會員早鳥85折：202.3元
史諾比與胡士托雲呢拿慕絲蛋糕（約1.7磅）
- 原價：268元
- 會員早鳥83折：222.5元
- 非會員早鳥85折：227.8元
史諾比飄雪聖誕郵筒（2.2磅）
- 原價：598元
- 會員早鳥83折：496.3元
- 非會員早鳥85折：508.3元
飄雪彩虹蛋糕（約1.3磅）
- 原價：206元
- 會員早鳥83折：171元
- 非會員早鳥85折：175元
飄雪魔鬼蛋糕（約1.3磅）
- 原價：206元
- 會員早鳥83折：171元
- 非會員早鳥85折：175元
美心mochi芒糍雪人蛋糕（約2磅）
- 原價：258元
- 會員早鳥83折：214.2元
- 非會員早鳥85折：219.3元
老人襪語士多啤梨慕絲蛋糕（約1.9磅）
- 原價：258元
- 會員早鳥83折：214.1元
- 非會員早鳥85折：219.3元
聖誕雜莓脆脆蛋糕 （約1磅）
- 原價：238元
- 會員早鳥83折：197.5元
- 非會員早鳥85折：202.3元
百利甜酒朱古力蛋糕 （2021聖誕節版） （約1磅）
- 原價：158元
- 會員早鳥83折：131.1元
- 非會員早鳥85折：134.3元
聖誕芒果脆脆 （2021聖誕節版） （1.5磅）
- 原價：258元
- 會員早鳥83折：214.2元
- 非會員早鳥85折：219.3元
撰文：hket小編
＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : 消費錦囊