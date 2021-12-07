【消費優惠】美心史諾比聖誕蛋糕$238起　經APP或網店預訂享低至83折

美心西餅最近推出聖誕蛋糕，包括史諾比與胡士托雲呢拿慕絲蛋糕、史諾比小屋雜果蛋糕及飄雪聖誕郵筒蛋糕，史諾比會穿上聖誕老人裝扮，在聖誕小屋及郵筒形狀的蛋糕上亮相。

現凡經美心西餅手機程式或者網店訂購蛋糕有早鳥優惠。會員可以享有83折優惠，而非會員預訂時輸入限定優惠碼「XMAS2021」可享有85折優惠。

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每個基本價錢為300元或以上的蛋糕，將會免費獲贈朱古力牌。若蛋糕低於300元，每個朱古力牌將會收取10元費用。

如顧客在12月22至26日取餅，暫不提供朱古力牌寫字服務，客人可於取餅時免費獲贈DIY朱古力牌及筆套裝（價值15元），送完即止。

價錢： 史諾比小屋雜果蛋糕（約1.3磅） 原價：238元

會員早鳥83折：197.6元

非會員早鳥85折：202.3元 史諾比與胡士托雲呢拿慕絲蛋糕（約1.7磅） 原價：268元

會員早鳥83折：222.5元

非會員早鳥85折：227.8元 史諾比飄雪聖誕郵筒（2.2磅） 原價：598元

會員早鳥83折：496.3元

非會員早鳥85折：508.3元 飄雪彩虹蛋糕（約1.3磅） 原價：206元

會員早鳥83折：171元

非會員早鳥85折：175元 飄雪魔鬼蛋糕（約1.3磅） 原價：206元

會員早鳥83折：171元

非會員早鳥85折：175元 美心mochi芒糍雪人蛋糕（約2磅） 原價：258元

會員早鳥83折：214.2元

非會員早鳥85折：219.3元 老人襪語士多啤梨慕絲蛋糕（約1.9磅） 原價：258元

會員早鳥83折：214.1元

非會員早鳥85折：219.3元 聖誕雜莓脆脆蛋糕 （約1磅） 原價：238元

會員早鳥83折：197.5元

非會員早鳥85折：202.3元 百利甜酒朱古力蛋糕 （2021聖誕節版） （約1磅） 原價：158元

會員早鳥83折：131.1元

非會員早鳥85折：134.3元 聖誕芒果脆脆 （2021聖誕節版） （1.5磅） 原價：258元

會員早鳥83折：214.2元

非會員早鳥85折：219.3元

撰文：hket小編

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