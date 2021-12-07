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【消費優惠】美心史諾比聖誕蛋糕$238起　經APP或網店預訂享低至83折

精明消費 10:30 2021/12/07

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美心西餅最近推出聖誕蛋糕，包括史諾比與胡士托雲呢拿慕絲蛋糕、史諾比小屋雜果蛋糕及飄雪聖誕郵筒蛋糕，史諾比會穿上聖誕老人裝扮，在聖誕小屋及郵筒形狀的蛋糕上亮相。

現凡經美心西餅手機程式或者網店訂購蛋糕有早鳥優惠。會員可以享有83折優惠，而非會員預訂時輸入限定優惠碼「XMAS2021」可享有85折優惠。

訂購蛋糕網頁

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每個基本價錢為300元或以上的蛋糕，將會免費獲贈朱古力牌。若蛋糕低於300元，每個朱古力牌將會收取10元費用。

如顧客在12月22至26日取餅，暫不提供朱古力牌寫字服務，客人可於取餅時免費獲贈DIY朱古力牌及筆套裝（價值15元），送完即止。

價錢：

史諾比小屋雜果蛋糕（約1.3磅） 

  • 原價：238元
  • 會員早鳥83折：197.6元
  • 非會員早鳥85折：202.3元

史諾比與胡士托雲呢拿慕絲蛋糕（約1.7磅）

  • 原價：268元
  • 會員早鳥83折：222.5元
  • 非會員早鳥85折：227.8元

史諾比飄雪聖誕郵筒（2.2磅）

  • 原價：598元
  • 會員早鳥83折：496.3元
  • 非會員早鳥85折：508.3元

飄雪彩虹蛋糕（約1.3磅）

  • 原價：206元
  • 會員早鳥83折：171元
  • 非會員早鳥85折：175元

飄雪魔鬼蛋糕（約1.3磅）

  • 原價：206元
  • 會員早鳥83折：171元
  • 非會員早鳥85折：175元

美心mochi芒糍雪人蛋糕（約2磅）

  • 原價：258元
  • 會員早鳥83折：214.2元
  • 非會員早鳥85折：219.3元

老人襪語士多啤梨慕絲蛋糕（約1.9磅）

  • 原價：258元
  • 會員早鳥83折：214.1元
  • 非會員早鳥85折：219.3元

聖誕雜莓脆脆蛋糕 （約1磅）

  • 原價：238元
  • 會員早鳥83折：197.5元
  • 非會員早鳥85折：202.3元

百利甜酒朱古力蛋糕 （2021聖誕節版） （約1磅）

  • 原價：158元
  • 會員早鳥83折：131.1元
  • 非會員早鳥85折：134.3元

聖誕芒果脆脆 （2021聖誕節版） （1.5磅）

  • 原價：258元
  • 會員早鳥83折：214.2元
  • 非會員早鳥85折：219.3元

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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