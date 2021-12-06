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【大灣區】內地與港澳航空維修人員執照互認　促進三地維修業融合發展

個人增值 12:50 2021/12/06

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中國民航局、香港民航處、澳門民航局在上月底，在深圳簽署全面《聯合維修管理合作安排》，以實現三方維修能力、培訓資源以及維修人員的全面無障礙流通。此次全面《聯合維修管理合作安排》在此前維修單位和維修培訓機構互認基礎上，增加了航空器維修人員執照互認，簡化了互認方式、流程，實現了全面聯合維修管理工作，有利於發揮各自優勢，進一步促進三地維修行業的融合發展，支持粵港澳大灣區建設。

【跨境數據互信互認平台正式啟動　中行交銀率先使用：按此

據了解，中國民航局與港澳兩地民航當局在2001年成立聯合維修管理平台，討論和開展飛機持續適航的合作事宜，並分別於2006年及2013年簽訂《互相認可航空器維修單位批准合作安排》及《相互認可航空器維修培訓機構批准合作安排》，讓三地的飛機維修及培訓機構可以靈活地為三地的航空業界提供服務。

為把握國家《十四五規劃綱要》的機遇，促進三地人員流動和擴大專業資格互認，協助推進粵港澳大灣區發展，中國民航局與港澳兩地民航當局進一步合作，透過《聯合維修管理合作安排》互認三地飛機維修人員執照持有人，以便利他們在三地的飛機維修機構工作。

 

責任編輯：鄭樂怡

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