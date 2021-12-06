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【外滙前瞻】鮑威爾改口風放鷹或加快減買債　加息進程視疫情就業　料美滙橫行

外匯、商品、債券 14:55 2021/12/06

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美國通脹問題嚴重，美聯儲主席鮑威爾一直堅稱通脹只是暫時性，但上周鮑威爾於國會聽證會上改口風，承認通脹並非短暫性，並表示聯儲局會在下次議息會議考慮加快減買債速度，市場估計，明年加息的時間可能會再推前。

不過聯儲局會否提前加息，恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，亦要視乎新冠肺炎變種病毒Omicron的發展情況及11月通脹數字。現時Omicron已經入侵美國，如變種病毒重症率高，聯儲局難以收緊貨幣政策；若輕症率高，收緊政策則是意料中事。而美國11月非農報告中顯示，新增就業只有21萬，雖遠遜預期，但失業率降至4.2%，比預期好，相信聯儲局需要更多數據才能落實加息。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在95.60，阻力位在97.00。

歐洲通脹加劇　歐央行或採取行動

另外，歐央行行長拉加德曾稱歐洲通脹會在2022年下降，因此不打算加息。不過上周歐元區公布通脹數據顯示，11月消費物價指數（CPI）按年增4.9%，10月工業生產價格指數（PPI）按年升21.9%，可見通脹壓力仍然高企。數字或會改變歐央行曾稱通脹是暫時性的觀點，因若歐元滙價繼續疲弱，會使入口價格大增。一旦歐央行改變現行的貨幣政策方向，疫情及難民問題獲得解決，可能會扭轉現時美元強勢的局面。恒生投資服務研究團隊預計，本周歐元兌美元會向上行，支持位在1.1100，阻力位在1.1400。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 外滙走勢

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