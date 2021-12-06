【聖誕節2021】YOHO MALL打造冬日森林仙境　15米星光許願長廊＋6米玻璃聖誕樹

今個聖誕，YOHO MALL以「冬日．森之仙境」為主題，將商場中庭布置成森林仙境一樣，全場以光影技藝塑造了多個炫彩燈光裝置。商場內更設有多個「打卡位」，包括6米高極光炫彩玻璃聖誕樹、4.5米高巨型永恒聖誕花、15米長仙子星光許願長廊及巨型互動裝置願之光寶石等。除了影相打卡之外，商場更舉辦聖誕市集及工作坊，自己親手做或者買聖誕禮物都得！

今次YOHO MALL I中庭的炫彩奇幻森林，走進樹林即被一棵棵森樹包圍，仰望即可親睹過千顆仙子星光。另外，途中會經過「願之光寶石」互動裝置，寶石的縷空吊燈將幾何圖案360度投射於牆上，輕輕轉動燈罩，小小空間隨即化為迷人寶石世界。至於在商場1期地下Urban Farm，就有15米長仙子星光許願長廊，掛滿夢幻縷空燈飾，無論白天或晚上都非常適合打卡！

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參加AR互動遊戲 贏100萬積分

商場更推出「奇幻森林秘境尋寶賽」互動裝置遊戲，於每日上午10時至晚上9時45分期間，可留意YOHO MALL場內各個指定電視屏幕遊戲碼，即可登入「新地商場」手機App進入遊戲控制專屬仙子在大電視收集寶石，每節於每小時00分及30分開始，每節15分鐘。每次參與遊戲所得分數將會被累積計算，有機會奪得終極大獎100萬The Point會員積分。另外，The Point by SHKP會員於場內以電子貨幣消費滿指定金額，即可參加「冬日消費賞」，換領購物贈券享高達1,600元回贈。

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聖誕市集及工作坊

在12月11日至12日、18日及19日，YOHO MALL聯乘麥田捕手於舉行森「動」手作市集，雲集逾20間本地手作及精品攤檔，包括手製高品質皮具、乾花製成的花束及飾物及手工蠟燭等。另外，YOHO MALL亦有舉辦的聖誕畫布相框工作坊及聖誕沙樽工作坊，The Point會員可以300積分換領入場門券。

更多聖誕節好去處，請瀏覽聖誕節2021懶人包。

責任編輯：曹佩鈞

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