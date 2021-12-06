【MPF】Omicron拖累月底虧損迅速擴大　強積金11月人均約蝕7,000元

積金評級公佈11月強積金表現，指強積金體系的年初至今首十一個月投資虧損約為148億港元，相當於每名強積金成員平均損失約3,000港元，更可能會是自2018年錄得投資虧損以來，再次出現的年度虧損，而11月單月計人均更蝕7,000元。

Omicron令11月MPF虧損擴大

自公布檢測到首宗新冠病毒變異毒株Omicron後，強積金11月份的預計投資虧損從11月24日約24億港元，大幅擴大至11月底約317億港元。

積金評級主席叢川普指，截至11月24日止，11月份預計每名強積金成員的單月平均投資虧損僅約為500港元，但隨Omicron病例公布，強積金錄得的總投資虧損飆升至約317億港元，即每名強積金成員平均損失約7,000港元。

香港及中國股票基金表現最差

報告指由於所有股票市場在11月份均錄得投資虧損，「積金評級所有基金表現指數」在11月份單月下跌2.25%，而年初至今首十一個月下跌0.36%。

香港及中國股票基金則是11月份及今年首十一個月表現最差的資產類別，「積金評級股票基金（香港及中國）指數」單月及年初至今首十一個月分别下跌5.95%及12.82%。

■11份強積金表現一覽■

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責任編輯：區祖飛

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