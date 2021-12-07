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【消費優惠】山崎麵飽聖誕限定麵包$11起　預訂聖誕蛋糕享9折

個人增值 09:00 2021/12/07

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因應聖誕節，山崎麵飽推出形狀像聖誕花環的特色麵包及蛋糕。蜜瓜包聖誕環上有綠茶及原味脆皮，價錢為18元。綠茶脆皮合桃杏仁包15.5元、朱古力杏仁合桃批11元。聖誕朱古力忌廉環上面鋪上了白朱古力及脆脆的「雪花」，中間有朱古力吉士忌廉軟心，價錢為15元。

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此外，該店亦有聖誕蛋糕，包括士多啤梨蛋糕、朱古力蛋糕、北海道忌廉千層蛋糕、吉士千層酥及聖誕雜果撻可供選擇，蛋糕上更有精美的聖誕裝飾，同親朋好友開Party一齊食就最好了。凡於12月20日或之前訂購蛋糕可獲9折優惠。

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另一方面，更有12月全月限定的特價包餅產品，價錢為19元2個，26元3個。最特別的是火雞芝士麥芽軟法包及香軟杏仁朱古力包，可以在冬日之中淺嚐聖誕滋味。

同時，由即日至12月31日，顧客凡購買任何麵包及蛋糕，即可用優惠價加配日本進口 Elbee 100%果汁、波蘭Milk Secret 全脂牛奶，以及葡萄牙Royal Taste 罐裝沙甸魚。

    點擊圖片放大
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以上麵包或蛋糕款式，部分只限在烘焙店或零售店發售，詳情可瀏覽山崎麵包網站

分店位置

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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