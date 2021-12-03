舊貌新內涵　Land Rover Discovery 3.0 P360

▲ 新版Land Rover Discovery對比起舊版本，在性能上有大革新。

表面上，這部越野路華（Land Rover）Discovery跟之前的版本沒太大分別；實際上，它的引擎、動力系統、錶板、座椅，以至頭泵把及頭燈，一律經過轉變或更新，十足送走原領隊蘇斯克查之後的英超球隊曼聯那樣，整體表現即時起了變化。

▲ 越野路華（Land Rover）Discovery

在廠方型號代數上，這仍然是Discovery 5，不過以往使用3公升直6超級增壓（supercharged）動力的，細分名字叫P400，現在改用3公升直6渦輪增壓器（turbocharged）配48 V Mild-hybrid（MHEV）輕型混合動力系統後，則易名為P360。

對汽車機械有認識的人都會知，超級增壓器能改善引擎的低轉扭力，但整體上卻是偏向耗油的，如今改用turbo再加上Mild-hybrid，才是省油之道。

▲ 車頭鬼面罩後的氣孔部分屬密封設計，以改善車身氣流效果。

新動力組合

由於這48V電池於車輛起步時會為引擎提供輔助力，引擎的50.99kgm峰值扭力又於低至1,750rpm便出現，即使車身淨重達2,417公斤，起步反應仍是比預期爽快得多，6.5秒完成0至100km/h加速這數字，較不少兩公升家庭房車還要快。

▲ 改用了新款3公升直6汽缸Ingenium渦輪增壓引擎，又有48V Mild-hybrid技術，成功提升燃油效率。

由於配備了Terrain Response 2「第二代全地形反應系統」，其Adaptive Dynamics damper電子懸掛又會以每秒500次的速度不斷監查行車情況，即時修正避震的支承度，所以在狹窄山路上快速行駛，其操控算是靈活得出奇。

▲ 在第二代全地形反應系統和Adaptive Dynamics damper技術控制下，車輛電子懸掛的高度能作大幅度調校。

PM2.5過濾器

Discovery 5 P360的車廂，很多位置都經過重新設計，中控台配備較之前大48%的11.4吋全高清觸控式屏幕，可透過Apple CarPlay和藍牙同時連接兩部智能手機的Pivi Pro資訊娛樂系統，簡化了功能選項，反應更加快。而且，它還有Software-Over-The-Air（SOTA）軟件更新功能，毋須將車輛駛回維修部，也可以令系統保持在最新版本。

▲ 面積較之前增大了48%的11.4吋觸控式屏幕，以及全新的波棍，令控制台感覺煥然一新。

作為一部7座SUV，其最後排兩個座位的座墊雖然較薄，乘坐空間卻是真正足夠，身高5呎7吋左右的中等身材人士坐一、兩個小時，也絕不會叫苦連天。以往，大家都會說很多英國車廠辦事一成不變，最後要倒閉收場；但現在的越野路華，真可說是與時並進，分布全車的電子用品充電位，眼見已經超過10個，有USB-A、USB-C、傳統的12V點煙器，當然中控台上還有無綫充電板。

▲ 尾箱位置的智能座椅接疊技術（Intelligent Seat Fold technology）按鈕，能操作中排座椅椅背升降之餘，更可直接控制車身升降。

而新加設的空氣淨化設備，附帶有PM2.5過濾功能，它懂得將進入車廂內的空氣進行掃瞄檢測，並採用先進的過濾器減少車內的致敏原和有害微粒。對於那些在沒有疫情時，經常要駕車前往國內的人來說，這可能是個大賣點。

▲ Discovery P360車廂起用7座位布局，中排經過重新設計進一步改善舒適性，收摺式後排座椅，乘坐空間對中等身材的亞洲人來說充足。

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規格表

售價：$998,000起

車型：5門7座位SUV

引擎：2.996公升直6汽缸渦輪增壓器，

配48V Mild-hybrid

最大馬力：360ps / 5,500-6,500rpm

峰值扭力：50.99kgm / 1,750-5,000rpm

驅動形式：前置引擎、四輪驅動、8前速自排

懸掛：前～雙願骨／後～多連桿，配氣壓懸掛

制動：前／後～通風碟

車身長X闊X高：4,956 X 2,073 X 1,888mm

前/後輪軸距：2,923mm

車重：2,417kg

0-100km/h加速：6.5秒

極速：209km/h

平均耗油量：10.6-11.3L/100km

查詢：Land Rover HK（2821 7147）