【消費優惠】太興盆菜早鳥優惠價$788起 預訂即送$168美食優惠券 精明消費 09:00 2021/12/06 分享： 想冬至與摯親在家慶祝，即日起至12月15日，於太興預訂盆菜可享有優先價。 鮑魚豐盛盆菜（6位用）：正價838元，優先價788元 極品鮑參花膠至尊盆菜（8至10位用）：正價2,130元，優先價2,030元； 極品鮑魚開心大盆菜（12位用）：正價2,030元，優先價1,930元 另外，現凡惠顧太興鮑魚盆菜，即送168元美食優惠券。 ▼點擊圖片放大 預訂網址 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【聖誕節2021】櫻桃小丸子盛裝現身銅鑼灣 參加冬日舞會逛期間限定精品店 2021/12/05 【聖誕節2021】櫻桃小丸子盛裝現身銅鑼灣 參加冬日舞會逛期間限定精品店 【聖誕節2021】昂坪360ｘVenchi朱古力聖誕嘉年華 小童門票6折 聖誕老人現身派小禮物 2021/12/05 【聖誕節2021】昂坪360ｘVenchi朱古力聖誕嘉年華 小童門票6折 聖誕老人現身派小禮物 【好去處】長洲文青小店半日遊 海傍露營Cafe享漁灣閒適情懷 2021/12/04 【好去處】長洲文青小店半日遊 海傍露營Cafe享漁灣閒適情懷 【免費搭巴士】九巴幸運大抽獎 登記做會員贏1年免費搭九巴 2021/12/03 【免費搭巴士】九巴幸運大抽獎 登記做會員贏1年免費搭九巴 【旅發局抽獎】跨年倒數演唱會門票抽獎結果公布 即看抽獎結果（附領獎詳情） 2021/12/03 【旅發局抽獎】跨年倒數演唱會門票抽獎結果公布 即看抽獎結果（附領獎詳情） 太興集團（06811） 盆菜 美食 冬至 香港