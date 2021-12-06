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【消費優惠】太興盆菜早鳥優惠價$788起　預訂即送$168美食優惠券

精明消費 09:00 2021/12/06

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想冬至與摯親在家慶祝，即日起至12月15日，於太興預訂盆菜可享有優先價。

  • 鮑魚豐盛盆菜（6位用）：正價838元，優先價788元
  • 極品鮑參花膠至尊盆菜（8至10位用）：正價2,130元，優先價2,030元；
  • 極品鮑魚開心大盆菜（12位用）：正價2,030元，優先價1,930元

另外，現凡惠顧太興鮑魚盆菜，即送168元美食優惠券。

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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太興集團（06811） 盆菜 美食 冬至 香港

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