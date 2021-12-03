中庸之道　Mercedes-AMG E53 4MATIC+

▲ Mercedes-AMG E53 4MATIC+ 比E63 4MATIC+ 的馬力和耗油量較低，絕對較親民。

大家記得Mercedes-AMG E63 4MATIC+的最大馬力是多少嗎？是612匹，試問世上有多少人有機會完全用得着這力量？因此，當廠方宣布要推出馬力和耗油量也較低的E53 4MATIC+時，應該有很多人都會覺得這是個合理的做法。

眾所周知，像之前的GT53 4-Door Coupe，其引擎也並非在Mercedes-AMG位於德國Affalterbach的廠房，以「One Man，One Engine」的做法生產出來，僅是經Mercedes-AMG工程師作調校的3公升直6汽缸渦輪增壓動力，最大馬力435hp，峰值扭力達53.03kgm。

▲ Mercedes-AMG E53 4MATIC+ 比E63 4MATIC+ 的馬力和耗油量較低，絕對較親民。

▲ Mercedes-AMG E53 4MATIC+ 比E63 4MATIC+ 的馬力和耗油量較低，絕對較親民。

超自然力量

在引擎以外，還有48V EQ Boost微型混合動力系統，它的核心設備是個Integrated Starter Generator，在制動時會回收動力轉化成電能，令車輛增加21hp和29.44kgm輸出，待車輛起步時便能提供一點額外力量。

▲ 3公升直6汽缸引擎由Mercedes-AMG的工程師協助調校，並非由Mercedes-AMG製造。

同時，這引擎的渦輪增壓器還有個由電力輔助起動的裝置，名為Electric Auxiliary Compressor，它會令渦輪扇葉啟動的反應更快，由靜止加速至70,000rpm僅需1/3秒，引擎力量輸出比自然吸氣引擎更加自然。車輛由0至100km/h加速只需4.5秒，而且更加慳油，於市區行車的耗油量也不過是11.7L/100km，較E63 4MATIC+降低超過兩成。

▲ 車尾裝有一隻不太起眼的小尾翼，合乎E53 4MATIC+ 那種高性能卻低調的特性

▲ 以Nappa皮革包裹的桶形座椅，還有全車的紅色安全帶，隱若滲透出一份賽車味道。

夠用便好

坐進車廂，眼前除了雙屏幕Widescreen Cockpit錶板和中控台外，還有AMG Performance軚盤，其軚幅上設有發光顯示的圓形轉盤，於高速行駛時駕駛者可以手不離軚地揀選AMG DYNAMIC SELECT系統中的行車模式。

▲ AMG Performance軚盤配合能顯示出各項行車數據的全數碼式錶板，是車廠高科技車廂裝備的象徵。

▲ 碳纖維裝飾、可變色氣氛燈，還有高級皮革與紅色縫綫，組合成一片構圖豐富的門壁板。

跟馬力大4成的E63 4MATIC+一樣，新車也備有四輪驅動和四輪轉向，又同樣配上AMG RIDE CONTROL運動化懸掛。轉向時，4MATIC+系統會自行將力量在左、右後輪之間調配，以抵銷轉向不足或轉向過多，所以高速拐彎時的穩定性極高。

車輛少數缺失之一，是它的9前速AMG SPEEDSHIFT TCT 9G自排，用的是傳統扭力轉換器而不是E63 4MATIC+的DCT濕式雙離合器。急速拖波時，反應會不及DCT爽快。當然，那只是用試車心態去重brake及拖波時才會出現的一點延滯，其餘大部分行車情況下，轉波都是得心應手的。

▲ AMG卡鉗及鑽孔透氣制動碟，對E53 4MATIC+ 來說已是夠用有餘。

開着車身淨重接近兩噸、馬力及售價則較E63 4MATIC+低一截的E53 4MATIC+，很自然會覺得車輛的力量確實夠用有餘，同時亦叫人相信，設計又重又快的高性能房車，如今已成為Mercedes-AMG的真正絕技。

▲ 渦輪增壓引擎再加上4MATIC+ 四輪驅動，已成為近年高性能Mercedes-AMG汽車的標準配搭。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

規格表

售價：$1,171,331起

車型：4門5座位跑房車

引擎：2.999公升直6汽缸配渦輪增壓器、48V EQ Boost

最大馬力：435hp / 5,900-6,100rpm

峰值扭力：53.03kgm / 1,800-5,800rpm

EQ Boost輸出：22hp / 25.49kgm

驅動：前置引擎、四輪驅動、9前速自排

懸掛：前～四連桿／後～多連桿

制動：前／後～通風碟

車身長X闊X高：4,935 X 1,852 X 1,460mm

前/後輪軸距：2,939mm

車重：1,969kg

輪胎：前～245/40ZR19／後～275/35ZR19

0-100km/h加速：4.5秒

極速：280km/h

耗油量（市區）：11.7L / 100km

查詢：仁孚行（2895 7339）