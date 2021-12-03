中庸之道　Mercedes-AMG E53 4MATIC+

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樹立榜樣 培養責任 愛孩子要身體力行表達出來
大家記得Mercedes-AMG E63 4MATIC+的最大馬力是多少嗎？是612匹，試問世上有多少人有機會完全用得着這力量？因此，當廠方宣布要推出馬力和耗油量也較低的E53 4MATIC+時，應該有很多人都會覺得這是個合理的做法。
眾所周知，像之前的GT53 4-Door Coupe，其引擎也並非在Mercedes-AMG位於德國Affalterbach的廠房，以「One Man，One Engine」的做法生產出來，僅是經Mercedes-AMG工程師作調校的3公升直6汽缸渦輪增壓動力，最大馬力435hp，峰值扭力達53.03kgm。
超自然力量
在引擎以外，還有48V EQ Boost微型混合動力系統，它的核心設備是個Integrated Starter Generator，在制動時會回收動力轉化成電能，令車輛增加21hp和29.44kgm輸出，待車輛起步時便能提供一點額外力量。
同時，這引擎的渦輪增壓器還有個由電力輔助起動的裝置，名為Electric Auxiliary Compressor，它會令渦輪扇葉啟動的反應更快，由靜止加速至70,000rpm僅需1/3秒，引擎力量輸出比自然吸氣引擎更加自然。車輛由0至100km/h加速只需4.5秒，而且更加慳油，於市區行車的耗油量也不過是11.7L/100km，較E63 4MATIC+降低超過兩成。
夠用便好
坐進車廂，眼前除了雙屏幕Widescreen Cockpit錶板和中控台外，還有AMG Performance軚盤，其軚幅上設有發光顯示的圓形轉盤，於高速行駛時駕駛者可以手不離軚地揀選AMG DYNAMIC SELECT系統中的行車模式。
跟馬力大4成的E63 4MATIC+一樣，新車也備有四輪驅動和四輪轉向，又同樣配上AMG RIDE CONTROL運動化懸掛。轉向時，4MATIC+系統會自行將力量在左、右後輪之間調配，以抵銷轉向不足或轉向過多，所以高速拐彎時的穩定性極高。
車輛少數缺失之一，是它的9前速AMG SPEEDSHIFT TCT 9G自排，用的是傳統扭力轉換器而不是E63 4MATIC+的DCT濕式雙離合器。急速拖波時，反應會不及DCT爽快。當然，那只是用試車心態去重brake及拖波時才會出現的一點延滯，其餘大部分行車情況下，轉波都是得心應手的。
開着車身淨重接近兩噸、馬力及售價則較E63 4MATIC+低一截的E53 4MATIC+，很自然會覺得車輛的力量確實夠用有餘，同時亦叫人相信，設計又重又快的高性能房車，如今已成為Mercedes-AMG的真正絕技。
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規格表
售價：$1,171,331起
車型：4門5座位跑房車
引擎：2.999公升直6汽缸配渦輪增壓器、48V EQ Boost
最大馬力：435hp / 5,900-6,100rpm
峰值扭力：53.03kgm / 1,800-5,800rpm
EQ Boost輸出：22hp / 25.49kgm
驅動：前置引擎、四輪驅動、9前速自排
懸掛：前～四連桿／後～多連桿
制動：前／後～通風碟
車身長X闊X高：4,935 X 1,852 X 1,460mm
前/後輪軸距：2,939mm
車重：1,969kg
輪胎：前～245/40ZR19／後～275/35ZR19
0-100km/h加速：4.5秒
極速：280km/h
耗油量（市區）：11.7L / 100km
查詢：仁孚行（2895 7339）
撰文 : 道仁
欄名 : 型男玩物誌