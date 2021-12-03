元宇宙契機　新一代手機處理器也染指元宇宙

全球最大的手機晶片開發商高通本周在夏威夷舉行一年一度的技術論壇，席間並發佈了新一代的流動平台驍龍8 Gen 1，一改以往三位數字的命名模式，也代表了驍龍處理器進入了新的世代。即將面世的小米12系列，將會是全球首批搭載新處理器的旗艦手機，手機迷們又要儲定銀両入貨了。

智能手機科技演進停滯不前？

不少人都在說智能手機的科技演進在近年似乎慢了下來，沒有以往般精彩。即使去年5G網絡正式商用，一大批支援新網絡的手機也踴進市場，但可惜的是手機的功能和設計基本上與4G耭並無分別，差在上網連線速度會較快而已。

相比2G跳升3G開啟視像通話時代，3G跳到4G的智能手機年代，4G跳進5G暫時仍沒有跑出的殺手級應用，大家仍然是把5G當4G來用吧。

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「元宇宙」概念助處理器帶來突破

不過，今次驍龍推出新處理器之時，正值是元宇宙元年。不少人都寄望新處理器能夠為行業帶來一點突破，好讓大家感受一下元宇宙到底是什麼的一回事。

高通管理層強調，元宇宙其實就是實體與虛擬的結合。而利用驍龍晶片的設備將成為廣大用戶進入元宇宙的入口。雖然目前所謂的元宇宙仍然停留在戴上設備玩AR/VR的遊戲，但透過手機晶片提升這方面的體驗，成為了元宇宙普及化之前的必經之路。

今次驍龍新晶片強調在人工智能、攝影及遊戲方面的提升，務求讓用家能感受不同的虛擬世界的體驗。說穿了其實就是透過更強的網絡連線及運算能力，提升用家在遊戲的沉浸感受。

8 Gen 1 處理器有可賣點

今次 8 Gen 1 在影像訊號處理器 （ISP） 上著墨不少，內設 3 粒 ISP，配合 Sensing Hub （主要是 AI 運算） 同時合作，最高支援 2 億像素相機，對應 18 bit RAW 檔案拍攝。

在配合 1200 萬像素相機的環境，支援 240fps 超高速連拍；配合 6400 萬像素相機，可錄影 8K 影片的同時，還可同時拍攝 6400 萬像素相片。

相片運算方面今次更跟 Leica 合作，並整合了 Leica Leitz Looks 濾鏡，使拍攝時有 Leica 鏡頭般的色彩與散景表現。夜景模式方面則可用最多 30 張相片同時堆疊，或可輸出更明亮而更低雜訊的夜景相片。

前置鏡頭長期開啟狀態有私隱風險？

值得一提的是，新處理器能夠支援手機前置鏡頭長期處於開啟狀態。這樣手機用戶只須望著手機前置鏡頭便可解鎖，而用戶不用手機時會自動上鎖。不過這個新功能卻被視為打開了私隱的大門，讓手機真正可以無限時的透過這枚鏡頭獲知用戶及其周邊的一切。

不少人都認為這枚鏡頭其實就是為未來「隨處都是鏡頭」的世界揭開序幕。有批評者更提出了手機廠能否從相機提取數據的問題，高通則指出鏡頭獲取的數據永遠不會離開用戶的手機，意味著這些數據不能由第三方提取作商業用途。

新技術迎接元宇宙

儘管元宇宙尚未到來，但一枚永遠在線的鏡頭為這個新世代揭開序幕。現今新晶片驅動的智能手機相信會是邁向元宇宙的過度產物。

蘋果及其他廠商正在研發的智能眼鏡或頭戴裝置，才是未來智能設備的主流，因為透過眼鏡便能進入虛擬世界，以話音控制取代觸屏，可讓用家更能沉浸在不同的境界中。

不過，這是後話了。