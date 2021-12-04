【健康增值】老友記冬天容易病　醫生教6大禦寒小貼士

對於年輕人，天氣由暖變冷可能沒甚麼大不了，然而氣溫驟降對年老體弱的長者卻是一大挑戰，一不小心便跌入患病的陷阱，例如低溫症、心血管疾病、骨折及流感等，都是長者在冬天常見的健康威脅，但其實只要做好防冬措施，老友記都可以快快樂樂度過一個又一個寒冬。

保暖不足易低溫症

長者在冬天常見的病患就是低溫症。香港中文大學醫院老人科專科醫生何韻施指出，低溫症是指體溫低於攝氏35℃，長者適應氣溫的能力相對較弱；加上本身比較虛弱及多患有慢性病，若保暖及進食不足時，身體沒有足夠的熱能供應，便可導致機能下降及體溫過低。

她說，低溫症是可以致命的危險情況，必須要及早送院治理，只是有時長者未必察覺自己體溫過低，但若天冷時顯得特別疲倦、無精神、呆滯甚至神志不清，便要提高警覺，尤其是有時長者患肺炎或細菌感染，不會如年輕人般出現發燒症狀，反而會發生低溫症。

心血管疾病發作高峰期

除了低溫症，長者在冬天也較易出現中風及心臟病等心血管疾病。何醫生稱，過去研究顯示，長者在冬天的中風機會會高兩成，心臟病如急性冠心病更高3至5成，原因是天氣寒冷時，體內血管會自然收縮以減少熱能流失，卻同時會令血壓上升或不穩，誘發心血管疾病，若本身已有「三高」等風險因素，危機更大。

每年約12月至翌年4月是流感高峰期。何醫生留意到，隨着防疫措施逐漸放寬，社交及聚會增加，近期流感個案可能有所增加。

傷風感冒可以「攞命」

她稱，長者因流感入院，以及發生肺炎、心肌炎、腦膜炎等併發症的風險也較高，多達8成由流感引致死亡個案均為長者，因此長者應盡早接種流感疫苗，以減低受感染及出現併發症的機會。

長者禦寒小貼士 1. 穿衣要夠暖



內衣要保暖及貼身，外衣則應較鬆身，但手腕及頸位可較貼身，讓內、外衣之間有一層空氣可保溫。仍未夠暖可穿上冷背心或羽絨背心，讓雙臂保持靈活，如有需要才再穿長袖外套，一般已能應付室內狀況，外出時則可加上頸巾、冷帽及手套等等。



內衣要保暖及貼身，外衣則應較鬆身，但手腕及頸位可較貼身，讓內、外衣之間有一層空氣可保溫。仍未夠暖可穿上冷背心或羽絨背心，讓雙臂保持靈活，如有需要才再穿長袖外套，一般已能應付室內狀況，外出時則可加上頸巾、冷帽及手套等等。 2. 適當進食



確保有足夠營養，有需要可增加食量，糖尿病患者宜更頻密「篤手指」監察血糖；飲酒無助暖身，反會令血管擴張，加快熱量流失。若要進補，則要留意會否與所服用的藥物有相沖。



確保有足夠營養，有需要可增加食量，糖尿病患者宜更頻密「篤手指」監察血糖；飲酒無助暖身，反會令血管擴張，加快熱量流失。若要進補，則要留意會否與所服用的藥物有相沖。 3. 保持室內空氣流通



室內空氣流通能有助減少病菌傳播。



室內空氣流通能有助減少病菌傳播。 4. 洗澡要擇時



洗澡宜在中午較暖的時間進行，水溫不能過熱，亦不宜過久，否則血管過度擴張會令體溫不升反降。



洗澡宜在中午較暖的時間進行，水溫不能過熱，亦不宜過久，否則血管過度擴張會令體溫不升反降。 5. 保持運動



例如做一些家居訓練，或者家中走動一下，有助血液循環，幫助保暖。



例如做一些家居訓練，或者家中走動一下，有助血液循環，幫助保暖。 6. 家居防跌



湯水宜在日間飲用，以減少夜尿，晚上起床使用夜燈或小燈照明。在家要穿着防滑拖鞋，保持家居整潔，不要堆放太多雜物，高危長者可考慮用防跌褲預防髖骨骨折。

何醫生提醒市民，在凍冰冰的日子，宜向長者噓寒問暖，除了家中長輩，也可關心一下鄰居的獨居老友記，幫他們做好過冬的準備，避免天氣轉變而令他們病倒。

作者：張意宇

責任編輯：周美好

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【原文：長者冬天常見4病 老友記做好防冬減風險】