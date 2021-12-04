  • 19°C
香港時間 : 20211204日 (週六) 15:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康增值】老友記冬天容易病　醫生教6大禦寒小貼士

個人增值 15:00 2021/12/04

分享：

對於年輕人，天氣由暖變冷可能沒甚麼大不了，然而氣溫驟降對年老體弱的長者卻是一大挑戰，一不小心便跌入患病的陷阱，例如低溫症、心血管疾病、骨折及流感等，都是長者在冬天常見的健康威脅，但其實只要做好防冬措施，老友記都可以快快樂樂度過一個又一個寒冬。

保暖不足易低溫症

長者在冬天常見的病患就是低溫症。香港中文大學醫院老人科專科醫生何韻施指出，低溫症是指體溫低於攝氏35℃，長者適應氣溫的能力相對較弱；加上本身比較虛弱及多患有慢性病，若保暖及進食不足時，身體沒有足夠的熱能供應，便可導致機能下降及體溫過低。

她說，低溫症是可以致命的危險情況，必須要及早送院治理，只是有時長者未必察覺自己體溫過低，但若天冷時顯得特別疲倦、無精神、呆滯甚至神志不清，便要提高警覺，尤其是有時長者患肺炎或細菌感染，不會如年輕人般出現發燒症狀，反而會發生低溫症。

心血管疾病發作高峰期

除了低溫症，長者在冬天也較易出現中風及心臟病等心血管疾病。何醫生稱，過去研究顯示，長者在冬天的中風機會會高兩成，心臟病如急性冠心病更高3至5成，原因是天氣寒冷時，體內血管會自然收縮以減少熱能流失，卻同時會令血壓上升或不穩，誘發心血管疾病，若本身已有「三高」等風險因素，危機更大。

每年約12月至翌年4月是流感高峰期。何醫生留意到，隨着防疫措施逐漸放寬，社交及聚會增加，近期流感個案可能有所增加。

傷風感冒可以「攞命」

她稱，長者因流感入院，以及發生肺炎、心肌炎、腦膜炎等併發症的風險也較高，多達8成由流感引致死亡個案均為長者，因此長者應盡早接種流感疫苗，以減低受感染及出現併發症的機會。

 

長者禦寒小貼士

  • 1. 穿衣要夠暖

    內衣要保暖及貼身，外衣則應較鬆身，但手腕及頸位可較貼身，讓內、外衣之間有一層空氣可保溫。仍未夠暖可穿上冷背心或羽絨背心，讓雙臂保持靈活，如有需要才再穿長袖外套，一般已能應付室內狀況，外出時則可加上頸巾、冷帽及手套等等。
     
  • 2. 適當進食

    確保有足夠營養，有需要可增加食量，糖尿病患者宜更頻密「篤手指」監察血糖；飲酒無助暖身，反會令血管擴張，加快熱量流失。若要進補，則要留意會否與所服用的藥物有相沖。
     
  • 3. 保持室內空氣流通

    室內空氣流通能有助減少病菌傳播。
     
  • 4. 洗澡要擇時

    洗澡宜在中午較暖的時間進行，水溫不能過熱，亦不宜過久，否則血管過度擴張會令體溫不升反降。
     
  • 5. 保持運動

    例如做一些家居訓練，或者家中走動一下，有助血液循環，幫助保暖。
     
  • 6. 家居防跌

    湯水宜在日間飲用，以減少夜尿，晚上起床使用夜燈或小燈照明。在家要穿着防滑拖鞋，保持家居整潔，不要堆放太多雜物，高危長者可考慮用防跌褲預防髖骨骨折。

何醫生提醒市民，在凍冰冰的日子，宜向長者噓寒問暖，除了家中長輩，也可關心一下鄰居的獨居老友記，幫他們做好過冬的準備，避免天氣轉變而令他們病倒。

 

作者：張意宇

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：長者冬天常見4病 老友記做好防冬減風險

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【大灣區】深圳首次將社保綫下服務伸延至香港　今日起港澳居民可在港辦深圳社保
2021/12/02
【大灣區】深圳首次將社保綫下服務伸延至香港　今日起港澳居民可在港辦深圳社保
【2022展望】分析料明年通脹壓力漸減　哪個市場增長前景較好？
2021/12/02
【2022展望】分析料明年通脹壓力漸減　哪個市場增長前景較好？
調查：近40萬張香港信用卡於暗網出售　港成最易外洩信用卡資料地區
2021/12/02
調查：近40萬張香港信用卡於暗網出售　港成最易外洩信用卡資料地區
【網上熱話】5年前30美元買素描現值數千萬？　拍賣會可尋寶？
2021/12/02
【網上熱話】5年前30美元買素描現值數千萬？　拍賣會可尋寶？
【生活成本】 全球生活成本最貴城市香港讓位　香港汽油價格比荷蘭貴14%全球排第幾
2021/12/02
【生活成本】 全球生活成本最貴城市香港讓位　香港汽油價格比荷蘭貴14%全球排第幾
傷風感冒 醫生 肺炎 天氣 運動 大學 流感 香港中文大學 香港 傷風

下一篇文章

【職場福利】勤工獎好普遍？不請病假有現金獎勵　英老闆被網民鬧「賄賂」員工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

理財StarTalk - 辛苦工作儲100萬元　吳沚默買珠海物業　年回報2厘（立即收看）
辛苦工作儲100萬元　吳沚默買珠海物業　年回報2厘（立即收看）
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今日起接受認購　認購詳情及資格一覽
【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今日起接受認購　認購詳情及資格一覽
【品味投資】三得利宣布明年4月威士忌加價　最高升幅達28%
【品味投資】三得利宣布明年4月威士忌加價　最高升幅達28%
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
理財StarTalk - 牛市炒股飄飄然「女股神就係我」　吳沚默：在股市中蝕錢才能成長（立即收看）
牛市炒股飄飄然「女股神就係我」　吳沚默：在股市中蝕錢才能成長（立即收看）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款