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【醫療保險】年紀大有病史難投保？　如實披露增成功投保機會兼省核保時間

保險 19:00 2021/12/04

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父母身體隨着年齡增長，不同的病痛隨之而來，作為子女，一方面希望父母可以得到較好的治療選擇，另一方面亦會擔心未來相關的費用太高，所以都希望可以把風險轉嫁給保險公司。不過往往父母的身體健康也成為投保成功與否的關鍵，而多數人都是在發現健康問題的時候才意識到保險的重要，才作出「逆選擇」，奈何這個時候已不是「你揀人，而是人揀你」。

不少年長父母有高血壓問題，會否影響投保？若父母血壓只是偏高，未到需要食藥的情況，而在前兆之後，多注意飲食及運動，使身體回復健康。同時如果在投保時，已提交幾年的身體報告證明其父母過去的病史已經復原，而且各項指標正常，保險公司看過報告後，或有機會讓父母成功投保，又或者除外或加費承保。所以子女了解清楚父母的身體情況後，可向保險從業員查詢投保的可能性。如果有可能，可以先嘗試投保，但投保時，必須以「最高誠信」的態度去讓家人披露過去所有已知的病史。而在如實披露時需要注意以下事項：

1. 認真填寫健康問卷

一般在投保醫療或危疾保險時，都會有一份比較長的健康問卷，來協助你回憶過去的病歷，你必須根據問卷的要求如實作答，如果你很難界定，建議可以先告知。因為有時我們認為的小問題，縱使醫生會說很多人都有，但這些問題在保險公司的角度，卻會大大增加其理賠概率的大問題。如果現在沒有申報，這種小問題，即使與你最終需要理賠的病因完全無關，但保險公司都可以以沒有告知而拒賠。

2. 不要對病史輕描淡寫

輕描淡寫有時會令保險公司產生更多懷疑。例如多發性肝囊腫，發生的時間長達十年，但如果你只說肝上有幾粒囊腫，你可能會被延期受保，但囊腫大小原來在十年間都沒有變動，如果你有把過去十年的詳細報告告知保險公司，核保結果便可能由延期受保，變成單純肝部不保。原因是你的病症本來已被觀察了十年，保險公司可能認同你的囊腫變成嚴重疾病的機會較低。

3. 一次性告知更節省時間

投保時必須盡量一次性告知，帶病投保本是漫長的過程，由告知、核保、檢查、申訴、再核保，可能歷時最快一周，慢則一個月，如果在處理過程中，再告知其他相關事疑，這個流程便要由頭再行一次，相信這個不是大家願意等待的。

如果你有打算為父母投保醫療保險，請必須有耐心去做好如實告知的過程，這樣你的父母才能擁有一份真正「無風險」的醫療保險。

 

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文：投保醫療保險 病史如實披露（收費文章）】

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撰文 : 陳韻詩 中原金融高級副總裁（AFP®財務策劃師資格認證）

欄名 : 保險百科

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