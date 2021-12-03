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眼睛去旅行　先看百達翡麗博物館廿載最新佈局

博客 19:00 2021/12/03

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姜濤說得對，做好作品讓它替自己說話。
只因某些好，就算有聲音導航，得靠心神領會，戴過方知它的厲害，而已逾百年歷史的瑞士錶王百達翡麗（Patek Philippe）是箇中能手。難得他們沒自肥之心，不把經典封存，廿年前率先建起自家博物館，讓鐘錶用機械來表白，勝過人間萬語千言的護航。即使現在飛行仍屬奢侈事（時間上），那先來眼睛去旅行，日後親身參觀就當作給自己獎勵吧！

1975年，百達翡麗收購此幢大樓，用作安置旗下「Ateliers Reunis」工序部門（負責製作錶殼、錶鏈和鏈條）。1996年，部門移到Plan-les-Ouates 製錶綜合大樓運作，空置一段時間後，Philippe Stern決定把它改成鐘錶博物館。（圖片：品牌提供）

2001年11月，是全球鐘錶界重要的一年，因百達翡麗時計歷史館於日內瓦開幕，這鐘錶館藏約2,500枚鐘錶、自動機械裝置、珍品和微繪琺瑯肖像等，難得之處它不是一個品牌的個人表演，而是集各家之大成的演。20年來，已錄得6萬多人次入來參觀。一切，源於百達翡麗於1839年開始製錶的故事，也是向旗下錶匠大師們致敬，默不作聲的他們盡心盡力地為運行的發條、齒輪、彈簧與擺輪軸心等，加強之間的關係和默契，這也是現任榮譽總裁Philippe Stern的構思，在其太太Gerdi女士監督下打造了這無拘無束的與時間對話的迴廊。博物館樓高三層，每層主題不同，大有「山上層層桃李花，雲間煙火是人家。」之感。

百達翡麗時計歷史館建議訪客從地下樓層開始參觀，繼而前往四樓、三樓和二樓，依次欣賞各層珍藏。

地下︰製錶工作枱與古老製錶工具珍藏，鐘錶修復工作坊（圖片：品牌提供）

展出一些古時鐘錶師及珠寶工匠的工作枱，重塑昔日工作坊的氛圍。同場展出一系列來自18至20世紀中葉的製錶工具及機器，每項製錶工序及一連串潤飾時計步驟。為求場景完美，此處特設一個工作室，由大型窗戶環抱，讓人想起以往閣樓工匠的工作環境。

二樓︰百達翡麗鐘錶作品（1839年至2000年）（圖片：品牌提供）

全層展出約1,500枚時計，包括袋錶、墜子錶、腕錶及小型枱鐘，構成20個展覽專區，由品牌創立1839年至2000年的作品，巨細無遺以供參觀者觀賞。大可從中認識20世紀初美國收藏名家，也可欣賞品牌利用掐絲琺瑯或微繪琺瑯工藝外，最近展館增添新環節，一窺現有主線產品系列的原來時計模樣，包括Calatrava時計（1932年）、Golden Ellipse時計 （1968年）等。

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廿載後的新裝置

廿年來物轉星移，展館也回應時代需求之不同不斷微調佈局和面向，其中重組兩大珍藏系列，每個系列現由20個展區組成，多角度觀賞鐘錶的演變，同時間看看同行宇宙百達翡麗如何以鐘錶跟時代對談。難得場館也增設聲音導賞選擇（為此推出應用程式，提供約20小時語音導覽，有英文、法文和德文選擇。2023年起會提供其他語言選擇），參觀者可透過平板電腦享用最新服務。

它提供相關展品資料，每件展品都會以詳解方法其由來和建議佩戴方法，表示品牌不只製錶，也愛與科學、時裝、藝術運動和社會變遷交流。時代跟個人化密不可分，展館提供Philippe Stern建議路綫圖，也歡迎參觀者自訂行程，只為表達在時間洪流中大家都是殊途同歸吧？

當然，這應用程式內含約10,000張照片，探究展櫃實物較難看清的特色部分，參觀者可放大圖像來看細節位，有別於其他博物館只可遠觀不可近看，這想法真體貼呢，那麼我們屏息靜氣，起行！

為慶祝歷史館成立20周年，館方誠為廣大讀者發行兩本全新書冊，每本厚達100頁。其中1本談及館內古董鐘錶珍藏，另一本則是百達翡麗鐘錶珍藏。英文版本於2022年出版，發行10,000本，禮盒裝或獨立單本裝以供選擇。

三樓︰古董鐘錶珍藏（16至19世紀中葉）（圖片：品牌提供）

此層展出1,200件劃時代展品，以宏觀方式一覽便攜式時計和裝飾藝術歷史。本樓層也劃分20個專區，由16世紀初首批便攜式時計問世開始，本樓層千奇百怪形狀的時計裝置，像溶了時間的鐘那樣，時間以方形、橢圓形、球形、十字、人類頭骨和海豚造型等呈現，大開眼界！

四樓︰百達翡麗歷史資料庫及圖書室，微繪琺瑯肖像與鼻煙盒珍藏（圖片：品牌提供）

要看百年歷史，站在時間迴廊也得有詳盡歷史資料庫來作補完，包括創辦人百達（Antoine Norbert de Patek）和菲臘（Jean Adrien Philippe）的手稿。重現Henry Stern的辦公室，展示Philippe Stern父親，即現任總裁Thierry Stern 祖父當年的工作環境，統統讓人珍惜日內瓦最後一間仍由家族持有，獨立自主的出色鐘錶製造商！

百達翡麗時計歷史館
地址︰瑞士日內瓦1205 Vieux-Grenadiers大街7號
時間︰星期二至五（2pm-6pm）、星期六（10am-6pm）、星期日、一及公眾假期休館
查詢︰patekmuseum.com

撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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