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【好去處】長洲文青小店半日遊　海傍露營Cafe享漁灣閒適情懷

精明消費 10:00 2021/12/04

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雖然假日的長洲有淪陷之感，但撇除了其「名物」大大粒魚蛋及海鮮檔，近年其實亦有不少文青小店進駐，閒日避開人潮作半天遊也不錯。像是以露營為主題的Cafe、街坊自行創作的品牌「島中坊研」等，都是滿目驚喜的小清新之作。

Haika Coffee露天大自然風

7月的時候，長洲的新興海傍街開了一間Haika Coffee，門口放了植物和長木櫈，充滿日系的大自然風味，半露天的空間都是露營矮凳，不用紮營而閒坐歎杯咖啡，吹着海風，已感受到漁灣的閒適情懷。

「Haika」一字源出「Hiker」的日語發音，有着遠行而走入大自然之意，尤其在生活在大城市的人，正可拋開日常煩瑣，讓心神回歸寧靜。負責人Anson及Lucas都是山藝營友，閒時最愛camping，認為生活與生存兩者之間密不可分，如何在中間取得平衡是我們每日探索的課題。開cafe時索性以露營為主題，也期待能與同道中人交流。

Haika面積不大，但糕點都製作認真，以低糖和無添加為概念。他們亦有售露營用品，更與本地廠商合作生產一系列Haika品牌商品，包括Tee、帽、輕裝防水背囊、露營杯及餐具等，以實際行動推廣露營文化。

Haika Coffee

地址：長洲新興海傍街57號地下
營業時間：上午10時30分至下午6時30分

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島中坊研　自家設計圓夢

那邊廂在長洲新興後街，亦有這間「島中坊研」。小店由Steven及Amy經營，兩人本是長洲街坊，Steven從事廣告，Amy則當起服裝設計，工作數年後，決定回到他們的出生地長洲合作開店，一展其抱負所長。

島中坊研目前有幾款系列設計，包括手工織袋、帆布多用途袋、鹽花袋等等，風格時尚簡約。「島中坊研」在中學路亦設有Cafe，同樣以白色做主調、使用木質家具，Cafe背後也是他們的工作室，整體走文青路綫。店外設有戶外座位，最適合帶狗狗前來一起打卡。Cafe主打西式及日式輕食，例如有奄列、全日早餐等，甜品方面就有分量十足的自家製窩夫，有原味及朱古力兩種，配上香蕉、雪糕、鮮忌廉等，性價比頗高。

島中坊研

地址：長洲新興後街2號地下後座
電話：5480 6627
營業時間：上午11時30分至下午7時

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賣藝 本地薑文創手作

長洲的東灣路有這間賣藝，店內選物大多為本地品牌，放在這裏寄賣。陶藝、明信片、首飾、家品、文具等琳琅滿目，也包含着一眾設計師的理想。如牆上的是本地皮包品牌Libby La Soup，其公文袋設計的袋子簡約時尚。也有來自台灣的Pinkoi瓷器作品，造型逗趣十足。另外婆婆雜貨店、光年百貨、奶茶通俗學等本地品牌在這裏都可找到，他們同時會聯乘不同品牌舉辦市集，而貨物亦會定期更換，有買趁手。

賣藝 Myarts

地址：東灣路1號地下
Facebook：賣藝 myarts
營業時間：上午11時至下午6時（星期日：上午10時至下午6時）

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想知更多香港好玩好地方，請留意好去處懶人包

 

作者、責任編輯：馮柏偉

（節錄）

【原文：長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情

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欄名 : 消費錦囊

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