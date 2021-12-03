姜B親身示範　Moncler 最強環保羽絨

香港寒冷的日子不多，看似愈來愈少日子可以穿上羽絨大衣，但話說回頭本地所謂濕凍的氣溫絕對不能夠小覷，在本市還需要一件出得廳堂的時裝化羽絨，Moncler自然是這方面的終極選擇。

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香港冬天不算太寒冷，當然亦曾跌至10度或以下，但相比於中國內地北方都會的天氣，羽絨大衣除了是時裝外，實際上更可以說是用「求生」服裝來形容，Moncler自十多年前開始踏入年輕化的路後，今天品牌的出品甚至能夠將「時裝和求生」混為一談。

踏入冬季，11月初，兩大羽絨品牌之一Moncler在上海的業績又創高峰，據聞單是在上海恒隆廣場的專門店，單日銷售突破百萬元人民幣，所有經典的羽絨大衣幾乎全綫被掃光，情況非常誇張，但亦正好反映出生活上有其實際需要，同時Moncler在中國市場早已站穩腳步，要優質同時又時裝化的羽絨服裝，捨他其誰？

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另外，值得讚揚的是，品牌連續3年以「紡織、服裝和奢侈品」行業範疇裏最高分入圍道鐘斯可持續發展指數榜單，品牌早已啟動尼龍廢料和羽絨循環回收工程。在未來幾個月內，更會實現全球自有生產基地碳中和。

品牌訂立了一系列科學的碳排放減少目標，並開始着手停用所有一次性常規塑膠等，對一個經常在生產上染指尼龍面料和鵝絨毛的品牌來說，在面對護生和環保的課題上仍有很大段路要走，但Moncler作為羽絨界的龍頭大哥，實在責無旁貸，有必要承擔肩負起帶頭作用。

打鐵趁熱的例子就是Moncler剛與中國時裝設計師陳鵬合作的Upcycling膠囊系列，整個系統雖然只有4款羽絨大衣，但無論是用色都帶出不一樣的羽絨感覺，當中包括櫻桃紅色Bady夾克選用亮面尼龍材質，另一款鈷藍色Badenne外套則以機車風棋盤格紋裝飾前胸，同時點綴撞色縫線，嘗試為羽絨這個看似是老掉大牙的項目帶來新意。

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產品查詢︰2524 7779