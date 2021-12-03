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【網上熱話】日本宜家60呎「劏房」招租！　月租最平7蚊包辦全屋傢俬即刻入住

精明消費 17:50 2021/12/03

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不少人都喜歡將家中打造成北歐風格，但北歐風家具普遍偏大，對於居住環境有限的香港人來說，並非每個家庭都合適。不過日本IKEA就打破北歐風家具巨大的傳統印象，打造出60平方呎的納米生活空間，仲以月租99日圓招租！

【接近30年先供完一層樓　唔通要做一世「樓奴」？：按此

日本近年也有劏房戶，不少打工仔只能租住於只有數十呎的房間。當地IKEA（宜家家居）就看中都市人「愈住愈細」，近日為證明自家公司的家具也適用於狹小的住所，推出「Tiny House」計劃，在面積只有3.5帖（約60平方呎）的房間中，由IKEA一手包辦裝修、設計及傢俬。裝修好的房間會向市民招租，每月租金更只需要99日圓（約7港元），平絕全城！

不過別小看這間只有約60平方呎的房間，裏面分為上下層，下層為日常活動範圍，有齊廚房、浴室、沙發、書枱、小型衣櫃；上層閣樓便是睡房。房間配備各種宜家家具，日常煮食、儲物、休息、玩樂都不成問題，可謂麻雀雖小，五臟俱全。裝修好後，原本60平方呎的房間，實用面積瞬間變成100平方呎，絕對足夠一個人居住！

■即睇房間內部■

    點擊圖片放大
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    +8

 

由於房間位於地理位置極優越的東京新宿區，月租卻只需要99日圓，因此引起網民熱議。想入住的話，首先要成為IKEA Family會員，且年齡為20歲以上，申請人除了要經過IKEA篩選外，亦要配合IKEA的宣傳，例如拍攝日常生活及房間內部等，可惜是目前只有一套房間出租。

雖然只有60呎，但月租唔使7蚊，仲包傢俬，你又有無興趣住？

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 生活理財

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