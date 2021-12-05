【職場調查】美調查指遙距工作易對工作感倦怠　逾五成人WFH時間比返公司更長

疫情爆發至今已約兩年，有調查顯示，員工於這段時間更易工作倦怠。不過，僅11%受訪主管稱擔心這個問題。專家對此表示，企業忽略員工身心問題，日後只會更難招聘員工。

需同時照顧家庭挑戰增

售賣視像會議設備的Owl Labs，與分析公司Global Workplace Analytics合作，於近月調查了美國2,050名、年齡介乎21至65歲之間的全職員工。調查顯示，55%的人指，遙距工作的上班時間比在辦公室工作更長。42%的員工對僱主在職要求的不確定性感到壓力，這增加了他們的倦怠風險。

另外，於疫情下在家工作的受訪者中，63%需要同時照顧兒童或家屬，這些僱員面對了額外的心理健康挑戰。25%受訪者為了減輕壓力，在疫情間換了工作；當中女性換工作的比率又比男性高47%。不過，對於這些情況，有89%的受訪主管表示，並不擔心其員工工作倦怠的問題。

專家籲花數周 重新分配工作

專研職場環境的作家Janice Litvin表示：「不合理的工作量和死綫會導致員工身心倦怠。世界衞生組織應該把職場倦怠定為慢性壓力，而這種情況並不是讓員工休息一天半日就能解決。」她建議，企業用數周時間來重新分配工作崗位和進度，主動詢問員工意見並幫助他們準備好重返辦公室。Litvin指出，不少公司忽視職業倦怠對企業聲譽的影響，招聘工作將受到阻礙。

Owl Labs行政總裁Frank Weishaupt表示，僱員在家工作更易疲於奔命。這些都會成為工作場所的潛在危機，對企業整體的營運和競爭能力產生不利影響。

責任編輯：劉子瑜

【原文：員工遙距工作易倦怠 惟9成主管不擔心（收費文章）】

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