【職場福利】勤工獎好普遍？不請病假有現金獎勵　英老闆被網民鬧「賄賂」員工

勤工獎這種職場文化在香港尚算普遍，但英國倫敦一間名為Grove Square Galleries的畫廊，其行政總裁James Ryan最近上節目《早安英國》（Good Morning Britain）時透露，他向不請病假的員工提供現金獎勵，以鼓勵員工在惡劣天氣時上班。卻被貼上「倒退」的標籤，並遭指控「賄賂」員工和忽視他們的健康情況。

倘真感不適 不因缺席處罰

Ryan自認建立了「正確的公司文化」，他強調，如果下屬真的感到身體不適，當然不希望他們返回公司，也不會因為員工缺席而作出處罰。他形容：「獎金制度比較像是個誘因，鼓勵人們上班。」他續指，員工有時並非真的身體不舒服，而只是想請病假。他還提到，藝廊重視員工心理健康，僱用職業治療師供員工諮詢，並定期邀請專業人士分享人生經歷。

不過，就有許多網友無法認同其觀點，指「疫情期間讓抱病的員工為了獎金上班，實在令人難以置信」；但也有不少人贊同Ryan的做法，表示獎金會是很大的鼓勵。

早前，英國亞馬遜（Amazon）就為出勤率100%的員工提供50英鎊（約520港元）的獎金。而在羅馬，當地議會亦宣布在聖誕節期間，向出勤率「完美」的垃圾收集員提供獎金。對此，非洲迦納的非營利指導機構Foundervin代表Izzy Obeng認為，Ryan這種做法等於變相告訴員工，他們的身心健康需得到老闆的「認可」。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：畫廊老闆現金獎勵不請病假員工（收費文章）】

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