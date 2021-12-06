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【消費優惠】迪士尼買3張奇妙處處通85折　一幻屯門店12月壽星免費嘆拉麵

精明消費 07:00 2021/12/06

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 迪士尼樂園：買3張奇妙處處通85折

由即日起至明年2月14日優惠期間，於一次過購買3張或以上「奇妙處處通」即享85折優惠，更可盡享一系列會員專屬優惠，包括生日驚喜及其他精彩禮遇。

此優惠限持有有效香港身份證明文件之香港居民享用，優惠不適用於購買長者「奇妙處處通」。而賓客亦可憑即日樂園門票支付適用差額升級至「奇妙處處通」 會員。

    點擊圖片放大

預訂網站

2. 一幻屯門店：12月壽星免費嘆拉麵

一幻屯門市廣場店開業1周年，現正推出12月生日優惠，12月生日之顧客於生日正日惠顧，可免費品嘗拉麵；於生日月份內惠顧，拉麵可享半價優惠。

    點擊圖片放大

生日之客人需於點餐前出示身份證明。此優惠不可與其他推廣或折扣優惠同時使用，優惠只限堂食享用。

地址：屯門市廣場一期2樓2319號舖
電話：2312 2399

3. KFC：「全桶」盛宴早鳥優惠8折

聖誕節想同親朋戚友一齊慶祝？KFC現正推出早鳥優惠，由即日起至12月15日，於全綫香港肯德基分店 （青衣城商場， 山東街， Popcorn 2期， 淘大商場， 日出康城， 美麗華廣場， 又一城， 沙田馬場， 香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外），訂購Soul Tasty全桶盛宴可享9折；更可同時享外賣自取85折折上折優惠，以及獲贈高達1,200元KFC優惠券。上校全桶大餐、派對拼盤及派對美食預訂所需時間約2小時。數量有限，售完即止。

 

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撰文：hket小編

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