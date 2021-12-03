【品味投資】三得利宣布明年4月威士忌加價　最高升幅達28%

「三得利」（Suntory）是日本知名生產和銷售酒集團，相信大家對這個名字並不陌生。日前「三得利」宣布，由2022年4月1日起對部分日本和進口威士忌產品進行價格調整，當中有產品價格升幅更達28%，看來熱愛日本威士忌的朋友們不想捱貴價，便要趁着未加價前要入手。

三得利株式会社（Suntory Spirits Ltd.）在11月29日（星期一）宣布對旗下4大品牌包括「響」、「山崎」、「白州」、「知多」，以及在日本市場代理的「麥卡倫」（Macallan）、「格蘭菲迪」（Glenfiddich）、「百富」（Balvenie）、「圖拉多」（Tullamore Dew）等8個品牌，共31個項目進行價格調整，有部分品牌的威士忌上升幅更達到28%。

升幅達28%的威士忌共有6枝國產威士忌及1枝蘇格蘭威士忌。有3枝由125,000日圓（約8,592港元）升至160,000日圓（約10,994港元），分別是「響30年」、「山崎25年」及「白州25年」；而由25,000日圓（約1,718港元）升至32,000日圓（約2,198港元）的有3枝，分別是「響21年」、「山崎18年」、「白州18年」。另外，由日本市場代理的蘇格蘭威士忌有「麥卡倫雪莉橡木30年」由225,000日圓上升至288,000日圓（約19,790港元），這些都是超過18年或以上的威士忌。

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三得利官方網頁指，近年隨着威士忌市場在日本和海外的不斷擴大，已進行了積極的資本投資，例如增加蒸餾器和儲存器以滿足需求，但是部分產品仍不能完全滿足客戶的需求，因此將繼續調整部分產品的價格，以加強生產設施等穩定供應的努力。同時也對由三得利進口的其他公司威士忌產品離岸價（FOB價格）進行價格調整。

Whisky R' us的老闆馮淑芳（Yvonne）指，雖然三得利明年4月才調整價格，但有部分店舖下個月已經開始進行微調。「供應商會把部分貨留待下個月再發售，一併以新舊貨的平均價格出售，希望令大眾容易接受，所以本月的供應非常少。」Yvonne亦指，除日本威士忌外，蘇格蘭威士忌亦已開始加價，麥卡倫、大摩（Dalmore）和Highland Park價格已有微調，而格蘭菲迪下個月更加價一成。另外，Yvonne亦表示有部分人可能會選擇轉買台灣或蘇格蘭威士忌，相較日本威士忌性價比較高。

責任編輯：區祖飛

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