辛苦工作儲100萬元　吳沚默買珠海物業　年回報2厘（立即收看）

在珠海長大的吳沚默，獲父母鼓勵來港讀電影追夢，至今已入行8年，以演員、編劇、作家等身份活躍於人前。隻身來港發展，住屋租金成為她最大支出，惟本港樓價高企難上車，她最後改為投資珠海橫琴物業。

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知慳識儉的吳沚默，靠多年勤勞工作，年前已經儲得100萬元，但由於以前欠缺投資理財知識，父母擔心她會胡亂投資，就建議她用這筆錢買樓。她表示：「其實100萬元可以在港置業，惟當時對未來收入穩定性較低，或難以通過壓力測試，故改為在內地買樓。」

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吳沚默在珠海長大，她認為買樓地段最重要，故應選擇自己熟悉的地方。當時父母建議她投資橫琴物業，她亦有到當地視察環境及了解當地規劃。她最後以約130萬元買入橫琴物業，自己出資100萬元，餘款就由家人幫忙。

現時珠海物業主要用來收租，每年有約2厘回報。吳沚默認為這個物業屬長綫投資，由於是商住大廈，故可作商業登記地址之用，若日後她打算在內地開設工作室或公司，亦作辦公室使用。

記者：曹佩鈞

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