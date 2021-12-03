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辛苦工作儲100萬元　吳沚默買珠海物業　年回報2厘

個人增值 17:55 2021/12/03

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在珠海長大的吳沚默，獲父母鼓勵來港讀電影追夢，至今已入行8年，以演員、編劇、作家等身份活躍於人前。隻身來港發展，住屋租金成為她最大支出，惟本港樓價高企難上車，她最後改為投資珠海橫琴物業。

【牛市炒股飄飄然「女股神就係我」 吳沚默：在股市中蝕錢才能成長：按此

知慳識儉的吳沚默，靠多年勤勞工作，年前已經儲得100萬元，但由於以前欠缺投資理財知識，父母擔心她會胡亂投資，就建議她用這筆錢買樓。她表示：「其實100萬元可以在港置業，惟當時對未來收入穩定性較低，或難以通過壓力測試，故改為在內地買樓。」

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吳沚默在珠海長大，她認為買樓地段最重要，故應選擇自己熟悉的地方。當時父母建議她投資橫琴物業，她亦有到當地視察環境及了解當地規劃。她最後以約130萬元買入橫琴物業，自己出資100萬元，餘款就由家人幫忙。

現時珠海物業主要用來收租，每年有約2厘回報。吳沚默認為這個物業屬長綫投資，由於是商住大廈，故可作商業登記地址之用，若日後她打算在內地開設工作室或公司，亦作辦公室使用。

 

記者：曹佩鈞

場地提供：MANO
服裝：Snidelhk
髮型：Colen Wong@minigsalon

同場加映：今日無唔代表將來無　籲年輕人儲定子彈　郭田葰：買樓已要諗賣樓

欄名 : 理財Star Talk

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