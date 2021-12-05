  • 19°C
香港時間 : 20211205日 (週日) 20:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康增值】久坐不動易傷身　企住開工有助控制血糖？

個人增值 19:00 2021/12/05

分享：

眾所周知多坐少動對身體不利，但作為一個打工仔確是身不由己，由朝坐到晚應付案頭工作，有時連飲水上洗手間的時間都少之又少。有研究提出少坐多站，意謂辦工時間埋頭苦幹一小時後，起身站立活動一下筋骨，比乾坐一整天也好得多。

【降血壓不止食西芹同木耳 11種降高血壓食物！：按此

長坐不動減慢新陳代謝

英國廣播公司（BBC）節目探討久坐不動的健康問題，主持人Dr. Michael Mosley說這習慣對健康非常不利，但是大多數人都知易行難，不少人平均每天坐着的時間逾10小時。久坐不動可以引起一系列健康隱憂，包括增加心臟病、二型糖尿病風險等。

英國什魯斯伯里大學（University Centre Shrewsbury）應用運動科學教授Professor John Buckley表示，跟50年前相比，現代人坐着的時間要多得多，大多數人除睡眠時間以外，70%-80%的時間是坐着的，實況頗令人驚訝。長坐不動對健康的壞處包括：令新陳代謝速度放緩，坐着時，機體所有部位都失去了刺激，從骨骼、循環到新陳代謝系統，都處於靜止狀態。

【秋天皮膚乾燥 中醫師教你養肺護膚：按此

站着辦工助控制血糖

不少研究顯示，久坐不動會增加二型糖尿病風險，Buckley也指在控制血糖方面，站着確實有好處，這方面的證據很強。他曾進行過一個試驗：讓辦工室專門接收客戶電話的員工，像平時一樣坐着辦工一天，研究人員對他們的飲食進行控制，並每隔15分鐘讀取他們的血糖指數。翌日，研究人員讓他們重複同樣的試驗，唯一不同的是這次他們要站着辦工。

在午飯後四個半小時的辦工時間裏，研究人員至少讀取了參與者兩個小時的血糖指數，發現雖然他們血糖指數有所上升，但幅度不大，而且下降的速度要比坐着上班快得多，並在整個下午都保持較低水平。

要少坐多站，Buckley指其實不必如研究中的測試對象站着一天工作，只要經常提醒自己站起來活動幾分鐘，如站起來接聽電話、如果用手機還可以邊行邊講。他建議如果每個小時能站起來兩、三次，每次兩、三分鐘就會打破久坐不動的不良習慣。

 

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：久坐不動傷身 BBC：少坐多站有益健康的科學原理

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【健康增值】老友記冬天容易病　醫生教6大禦寒小貼士
2021/12/04
【健康增值】老友記冬天容易病　醫生教6大禦寒小貼士
【大灣區】深圳首次將社保綫下服務伸延至香港　今日起港澳居民可在港辦深圳社保
2021/12/02
【大灣區】深圳首次將社保綫下服務伸延至香港　今日起港澳居民可在港辦深圳社保
【2022展望】分析料明年通脹壓力漸減　哪個市場增長前景較好？
2021/12/02
【2022展望】分析料明年通脹壓力漸減　哪個市場增長前景較好？
調查：近40萬張香港信用卡於暗網出售　港成最易外洩信用卡資料地區
2021/12/02
調查：近40萬張香港信用卡於暗網出售　港成最易外洩信用卡資料地區
【網上熱話】5年前30美元買素描現值數千萬？　拍賣會可尋寶？
2021/12/02
【網上熱話】5年前30美元買素描現值數千萬？　拍賣會可尋寶？
健康問題 運動 糖尿病 心臟病

下一篇文章

【職場調查】美調查指遙距工作易對工作感倦怠　逾五成人WFH時間比返公司更長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今日起接受認購　認購詳情及資格一覽
【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今日起接受認購　認購詳情及資格一覽
【健康增值】老友記冬天容易病　醫生教6大禦寒小貼士
【健康增值】老友記冬天容易病　醫生教6大禦寒小貼士
理財StarTalk - 牛市炒股飄飄然「女股神就係我」　吳沚默：在股市中蝕錢才能成長（立即收看）
牛市炒股飄飄然「女股神就係我」　吳沚默：在股市中蝕錢才能成長（立即收看）
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
理財StarTalk - 辛苦工作儲100萬元　吳沚默買珠海物業　年回報2厘（立即收看）
辛苦工作儲100萬元　吳沚默買珠海物業　年回報2厘（立即收看）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款