【健康增值】久坐不動易傷身　企住開工有助控制血糖？

眾所周知多坐少動對身體不利，但作為一個打工仔確是身不由己，由朝坐到晚應付案頭工作，有時連飲水上洗手間的時間都少之又少。有研究提出少坐多站，意謂辦工時間埋頭苦幹一小時後，起身站立活動一下筋骨，比乾坐一整天也好得多。

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長坐不動減慢新陳代謝

英國廣播公司（BBC）節目探討久坐不動的健康問題，主持人Dr. Michael Mosley說這習慣對健康非常不利，但是大多數人都知易行難，不少人平均每天坐着的時間逾10小時。久坐不動可以引起一系列健康隱憂，包括增加心臟病、二型糖尿病風險等。

英國什魯斯伯里大學（University Centre Shrewsbury）應用運動科學教授Professor John Buckley表示，跟50年前相比，現代人坐着的時間要多得多，大多數人除睡眠時間以外，70%-80%的時間是坐着的，實況頗令人驚訝。長坐不動對健康的壞處包括：令新陳代謝速度放緩，坐着時，機體所有部位都失去了刺激，從骨骼、循環到新陳代謝系統，都處於靜止狀態。

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站着辦工助控制血糖

不少研究顯示，久坐不動會增加二型糖尿病風險，Buckley也指在控制血糖方面，站着確實有好處，這方面的證據很強。他曾進行過一個試驗：讓辦工室專門接收客戶電話的員工，像平時一樣坐着辦工一天，研究人員對他們的飲食進行控制，並每隔15分鐘讀取他們的血糖指數。翌日，研究人員讓他們重複同樣的試驗，唯一不同的是這次他們要站着辦工。

在午飯後四個半小時的辦工時間裏，研究人員至少讀取了參與者兩個小時的血糖指數，發現雖然他們血糖指數有所上升，但幅度不大，而且下降的速度要比坐着上班快得多，並在整個下午都保持較低水平。

要少坐多站，Buckley指其實不必如研究中的測試對象站着一天工作，只要經常提醒自己站起來活動幾分鐘，如站起來接聽電話、如果用手機還可以邊行邊講。他建議如果每個小時能站起來兩、三次，每次兩、三分鐘就會打破久坐不動的不良習慣。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：久坐不動傷身 BBC：少坐多站有益健康的科學原理】

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