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【聖誕節2021】櫻桃小丸子盛裝現身銅鑼灣　參加冬日舞會逛期間限定精品店

精明消費 13:00 2021/12/05

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長青動畫角色櫻桃小丸子，今年聖誕再度現身與粉絲們打卡。即日起至2022年1月9日，在銅鑼灣舉行「皇室堡·銅鑼灣地帶·東角LAFORETｘ櫻桃小丸子Happy Together冬日舞會」，一眾角色粉墨登場，另設有期間限定店，發售超過100款全新精品。

【超人戰隊到Mikiki及屯門訓練地球人 一家大細冬日好去處：按此

盛裝打扮出席聖誕舞會

活動於皇室堡、銅鑼灣地帶及東角LAFORET三個商場舉行，小丸子連同小玉、野口、花輪、小渚、杉山及大野6位同學仔，特別換上由日本名模兼造型師今野晴也Hallelujah專程為各位同學度身打造的禮服形象，在充滿佳節氣氛的舞會宴會廳，為大家打造冬日派對，齊齊歡度聖誕。

場內設有4大打卡位，包括紅、綠色主調的聖誕舞會大廳、1.5米高的古靈精怪禮物盒、與杉山及大野共進聖誕大餐等。活動期內特設「櫻桃小丸子Happy Together冬日舞會」期間限定店，發售超過100款全新禮品，包括櫻桃小丸子聯乘德國百年經典品牌Steiff推出的限量版公仔，全球限量發行1,500隻。

【海洋公園變身歐洲聖誕小鎮 最平10元入場睇光雕滙演行歐陸市集：按此

除了裝置展覽及期間限定店，小丸子、花輪、野口更分別於指定日子及時間驚喜現身，與大家大玩經典遊戲「123紅綠燈」及舉行「櫻桃小丸子聖誕見面會」。商場亦會送出免費主題精品，包括座枱月曆禮盒及冬日杯，憑指定消費或WINDSOR CLUB會員積分即可換領。

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皇室堡ｘ櫻桃小丸子Happy Together冬日舞會及期間限定店

地點：皇室堡地下中庭
日期：即日起至2022年1月9日
時間：早上10時至晚上10時

更多聖誕節好去處，請瀏覽聖誕節2021懶人包

 

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：櫻桃小丸子盛裝現身銅鑼灣3商場 聖誕打卡位設期間限定精品店（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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商場 櫻桃小丸子 好去處 銅鑼灣地帶 Causeway Place 皇室堡 Windsor House 香港 銅鑼灣

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