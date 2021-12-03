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【MPF】上季永久離港提取強積金人數創新高　金額涉26億元　積金局：不等同移民數字

強積金 15:50 2021/12/03

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本港移民人數一直上升，積金局最新發布2021年第三季《強制性公積金計劃統計摘要》的數據顯示，上季以永久離開香港為由而提早提取強積金的申索數目為9,300宗，比去年同期超出14.8%，創有紀錄以來新高。

金額涉逾26億元　積金局強調申索數目不等同移民數字

上季因永久離開香港為由提取強積金權益的金額達26.04億，相比去年同期的提取金額為17.04億元，按年升超過52.8%，按季則升24.3%。

積金局指，根據過往統計，以永久離港為由提取強積金的申索數目有變動，但發言人表示，市民可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。至於申索金額上升，是因為強積金有持續流入的供款及累積的投資回報。他續指，該數字亦包括申請人返回原居地及移居內地生活，因此此類申索個案並不等同移民個案。

強積金總資產值按年增14%

第三季度強積金已收總供款為618.4億，以首三季計算為歷年最高。其中可扣稅自願性供款首三季總額按年增29%達20.7億元，顯示供款漸市民歡迎。截至2021年9月底，強積金總資產值達約11,700億元，按年升14%，淨回報超過3,980億元。

想知更多MPF資訊，要留意強積金懶人包

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : MPF理財

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