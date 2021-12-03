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樹立榜樣　培養責任　愛孩子要身體力行表達出來

博客 12:25 2021/12/03

分享：

親子關係是要慢慢培養，還要用心地去建立。當孩子還小，要表達愛，要說及做，也希望讓孩子知道我這樣做的原因，是要為他們樹立榜樣，培養他們的責任感。

父母與孩子關係的建立，是要慢慢培養，還要用心地去建立。當孩子還小，要表達愛，要說及做，例如我工作忙的時候，也會跟兒子說明「爸爸近來工作比較忙，但無論如何也會分配時間，到上海探望你們。」

希望讓孩子知道我這樣做的原因：

1. 責任：既然安排他們到上海讀書，當然要抽空探望，即使怎樣忙碌也不是藉口，他們是最重要的，放第一位。

【相隔兩地　親子關係反而更好？按此

2. 權衡輕重：爸爸有很多理由不到上海，例如太忙、太倦…但這樣做是不分輕重，是不對的。例如本來安排在浦東機場乘下午4時的飛機回港，改為八點二十分，目的是多見幾面，雖然要在凌晨1時才返抵家門，辛苦，但值得！

做榜樣潛移默化地教導孩子

這樣做的好處：

1. 讓兒子知道我是愛他們的。安排工作後，首要是騰出時間給孩子，放下公司業務、個人興趣，例如打哥爾夫球、泡茶等，孩子才會知道我們愛他們。

2. 讓孩子了解甚麼是責任。待他們長大後，雖然離開了父母，但在父母生日，需要他們幫忙或照顧的時候，也會想起父母當年為他們付出過的心力，他們自會權衡輕重，抽空探望父母。

【爸爸教曉孩子做人更重要：按此

我認為重複說和做是重要的，因為孩子是要聽多幾次才入腦，但說話時不要誇張，像平時一樣就好了。另外，要和孩子分享我們的工作、情緒、困擾、開心與不開心等。

這樣做的好處，除了互相了解、增進感情外；父母做榜樣潛移默化地教導孩子學習表達自己的感受、表達技巧等，對他們將來身心正面發展有幫助。

 

【爸爸的角色.之四】

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

＝＝＝＝＝

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欄名 : 親子理財

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