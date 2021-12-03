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牛市炒股飄飄然「女股神就係我」　吳沚默：在股市中蝕錢才能成長（立即收看）

個人增值 20:00 2021/12/03

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吳沚默近來經常在電視劇中亮相，除了參與幕前演出外，她更身兼編劇、作家多職。積極發展多方面的工作外，她更近年開始學習投資。初踏投資市場遇牛市，她直言「當時基本上買甚麼都贏，更會認為自己是『女股神』，原來賺錢這麼容易」。可是，後來遇上政策改變，股市應聲大跌，也讓她懂得敬畏市場。

【辛苦工作儲100萬元 吳沚默買珠海物業 年回報2厘：按此

從蝕錢中領悟投資真諦

吳沚默並非一開始對投資有興趣，以往更甚少理財，只會做定期，直至後來定存年息跌至1厘，就連通脹也趕不上，最後下定決心要學投資。

在大學時期，吳沚默初踏股票市場，惟當時欠缺投資知識，只是聽信他人投資貼士買股票，最後損手離場。她強調：「千萬不要相信朋友的投資貼士，他們不是有意騙你，他們自己也是被騙。」她認為投資難免要「交學費」，幸好當時本金少、損失有限，她指「每個人必須在股市中蝕錢才可以成長」。

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不再與股票鬥長命　實行斷捨離

雖然吳沚默投身股海的時間不長，但是已經從中摸索到一套適合自己的投資方式。她現時會將6成投資資金作長綫投資、4成為短炒：「長揸的部分就不會太着緊升跌。但在以前，若短炒的股票坐艇，我也不會理會，打算與股票鬥命長，最多日後子女替我繼承股票，但現在就不會了。」不過，若現時持有短炒的股票坐艇，她會反問自己：「如果這隻股票跌至6折時，會買入嗎？如果我不會買，倒不如及時止蝕。」

另外，吳沚默亦有採取分散投資策略，投資不同板塊的股票。她更鍾情買入美股ETF：「因為表現與其追蹤的市場指數掛鈎，而美國指數近幾年的表現相對較穩定。當你看到股價稍為下調時，就可以買入，只要你長揸，我自己認為一定不會蝕錢。」

至於短炒策略方面，吳沚默認為要多留意新聞，了解大家的炒賣趨勢。她指出：「因為在現時市況下，炒作周期較短，不像牛市容易短炒獲利，故要留意新聞。」她亦有試過短炒騰訊 （00700） ，因為騰訊股價並非一直下跌，會有波幅、流通量也較好。

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記者：曹佩鈞

場地提供：MANO
服裝：Snidelhk
髮型：Colen Wong@minigsalon

同場加映：跟風炒股好景時日賺3成　胡美貽自認貪婪　跌市狂溝變成手蟹貨

欄名 : 理財Star Talk

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