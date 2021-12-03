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【旅發局抽獎】跨年倒數演唱會門票抽獎結果公布　即看抽獎結果（附領獎詳情）

精明消費 11:40 2021/12/03

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「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上在西九文化區藝術公園舉行，邀請到人氣男團MIRROR、許廷鏗及李幸倪（Gin Lee）等歌手演出。旅發局今日（3日）公布門票抽獎活動結果，抽獎活動共吸引超過20萬人參與，由電腦系統隨機抽出1,500名登記人、連同同行者即共3,000名參加者，得獎者會於今日至周日（5日）期間，接獲短訊通知，市民亦可在活動網站查閱結果。

【港鐵商場加碼派2,000萬元電子優惠券 12月7日下午2時MTR手機App開搶：按此

旅發局提醒，每名得獎者及其同行者必須按照主辦單位的指示於2021年12月13日晚上9時前，一同到九龍ELEMENTS圓方商場水區2樓親身領取獎品，不接受授權代領，而演唱會門票座位於抽獎時已由電腦系統隨機編配，不設揀位，得獎者及同行者毋須急於領取門票。

領取獎品時，得獎者及其同行者必須證明其已符合資格，包括：

  • 得獎電話短訊
  • 香港身份證正本
  • 香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本或電子紀錄。得獎者及其同行者同時須分別簽署一份書面同意書，同意主辦單位向香港政府核實其疫苗接種紀錄。

年齡為12至17歲的同行者，必須由其父母或法定監護人親身陪同領取獎品，簽署父母或法定監護人同意書 ，允許同行者參加演唱會。如果未獲得其父母或法定監護人的同意，主辦單位保留取消任何此類同行者的資格，及沒收相關演唱會門票（作為得獎者獎品的一部分）的權利。

抽獎結果查詢網站

「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，演出歌手及團體包括MIRROR、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、鄭欣宜、江海迦（AGA）、馮允謙，以及香港管弦樂團。演唱會將同時透過電視及網上全球直播，與香港、內地及海外的觀眾，共同迎接2022年的來臨。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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