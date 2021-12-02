【儲蓄保險】保證回報率過2%所剩無幾　一表看清仲有邊啲

新型冠狀病毒大流行，聯儲局無限QE，息率持續下滑，不但令保證回報高的短期儲蓄保險、合資格延期年金保單QDAP紛紛下架，就連穩健的儲蓄保險亦愈來愈少。在持續低息環境和「風險為本」資本制度的雙重夾擊下，保險公司亦難再推保高保證成分的儲蓄保險，取而代之，資本要求低的保險產品將會是大勢所趨。

保證回報率過2%的儲蓄保險所剩無幾

市場上的終身儲蓄保險產品五花八門，有些儲蓄保險較多投資在股票，預期回報較高，但傾向非保證；另一種儲蓄保險的投資策略傾向保守，但勝在有保證回報，所謂保證，就是有合約保證。

保證回報主導的產品中，現時市場上只有少數產品的30年保證內部回報率（IRR，即年度化回報率）達2%以上，包括AIA友邦整付保費終身分紅壽險連額外保障計劃、Chubb 安達人壽「智主人生」保障計劃（100%人壽）、以及FWD富衛享一生儲蓄壽險計劃 （6年）。這些產品的供款期要求亦有所不同，10Life因此按供款期將產品劃分。

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■30年保證內部回報率高於每年2%的儲蓄保險■

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如上圖顯示，AIA友邦整付保費終身分紅壽險連額外保障計劃，其30年保證IRR達每年2.4%，是上述產品當中最高。不過，據市場消息，這產品亦將於2021年12月底前退下火綫。

事實上，自2020年11月底起，已有不少高保證的終身儲蓄保險產品下架，包括AIA友邦易達終身保、China Taiping中國太平太平優樂終身保、Fubon Life富邦人壽耀富終身保障計劃。

不少讀者都疑問，保證IRR最高也只是過2%，有何吸引？其實市場上鮮有投資工具可提供長期的保證，再者這些產品其實也有潛在非保證回報，介乎3.9%至4.6%（30年）。

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超低息環境＋「風險為本」資本制度 = 儲蓄保險的完美風暴？

不少香港人看慣了股市大時代，對2%至3%的回報不屑一顧；當然，保證及非保證不能混為一談。但為甚麼要保險公司提供2%的保證回報，竟如此困難？



先談保險公司的賺錢方法，當它們收到客戶的保費後，便會將保費投資於股市、債券等工具，以賺取利潤，同時亦要保留資本，用作支付客戶的索償或退保。當保險公司推出保證儲蓄成分高的產品，為確保能履行保證的承諾，就需投資於相對保守、風險低的工具，但這變相限制了回報。現時環球央行放水，零風險的國債息率跌至歷史低位，可供保險公司投資的低風險選擇已經很少，要維持利潤更不易，導致高保證成份的產品下架壓力大增。

此外，保險監管局將加強對保險公司的監管，勢在必行的「風險為本」資本制度（RBC， Risk based Capital）便是重點，它要求保險公司在計算資本價值時，需明顯地反映資本的市場風險，調節有關價值，確保保險公司有足夠的償付能力。

試想想，不同的股票、債券的風險大相逕庭， C級債券與AAA債券不能相題並論，如果不明確將風險反映其中，會否高估了高風險資產的價值呢？但在將來的「風險為本」資本制度下，高風險資產的價值將顯著地打折，意味着保險公司需持有更多的資本，才可履行保單的保證，所以，保險公司亦難以投資於高風險資產。在持續低息環境及「風險為本」資本制度的雙重夾擊下，保險公司亦難再推高保證成分的儲蓄保險，現時尚在綫的產品難抵下架的命運。儲蓄保險會繼續由進取的產品主導，雖然它的預期回報通常不俗，但保證現金價值較低，投保前切記要了解產品的特點。



以上資訊由10Life提供，更新至2021年11月2日，僅供參考，並非銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：【又一熱門產品將下架！？】為何高保證的儲蓄保險寥寥可數？（2021年11月更新版），已獲授權轉載。】

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