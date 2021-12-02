【危疾保險】OneDegree推「無限護身保」　不同危疾總索償次數無上限

虛擬保險OneDegree推出首個危疾保險產品「無限護身保」，涵蓋高達98%危疾，包括7大常見危疾如癌症等，無限計劃更特設總索償次數無上限，於保單生效期內，任何種類受保危疾均可索償一次。

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保障最多62種嚴重疾病

OneDegree於12月1日推出「無限護身保」，該危疾保的無限計劃設有總索償次數無上限，於保單生效期內，任何種類受保危疾均可索償一次，較一般產品只針對部分疾病或設有賠償上限，提供更全面保障。

該危疾保同時保障最多62種嚴重疾病，包括7大常見危疾例如癌症、冠狀動脈手術、心臟病、中風等，另外亦涵蓋3種早期危疾；亦不設生存期。OneDegree指，市面上大部分危疾產品設有生存期，意指投保人如在確診危疾後短時間內身故，將不會獲得賠償，而「無限護身保」則無此限制。

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另外，OneDegree更同時推出「OnePass 一健計劃」，包括「醫療護照」與「保健護照」兩種服務，合共提供超過900間診所的醫療網絡以及多達200個精選休閒及保健優惠，客戶以低至3折享用醫療服務及養生體驗，一站式管理健康生活。

OneDegree更推出限時優惠，即日起至12月31日，新客戶凡成功在OneDegree網站投保寵物保險、火險或危疾保險的客戶可享首年保費75折優惠，更額外獲贈首年免費保健護照服務，享多家商戶提供醫療、休閒和保健優惠。

責任編輯：李瑩

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