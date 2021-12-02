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【交稅2021】Citi信用卡交稅享高達700元超市禮券　繳費限時賞享高達1,800元超市禮券

精明消費 17:28 2021/12/02

分享：

踏入稅季，花旗銀行推出Citi信用卡交稅優惠，由即日至2022年2月28日，憑Citi信用卡經網上理財或Citi PayAll 累積繳交30,000元或以上稅款，並於推廣期內累積1,000元或以上之合資格零售簽帳，可享高達700元超市禮券。

【富融銀行聯乘759阿信屋推冬日賞 綁定WeChat Pay HK送150元電子優惠券：按此

交稅享高達700元超市禮券

由即日至2022年2月28日，憑Citi信用卡經網上理財或Citi PayAll 累積繳交30,000元或以上稅款，並於推廣期內累積1,000元或以上之合資格零售簽帳，可享高達700元超市禮券。

    點擊圖片放大

另外，Citi PayAll新增繳費商戶繳交政府、法定機構、教育學府、保險公司、公用事業機構或物業管理費用，可同時賺取高達共1,800元超市禮券。

1. 繳付指定商戶費用  賺取高達300元超市禮券

由即日起至2022年2月28日，Citi信用卡客戶透過Citi PayAll繳付指定商戶費用，單筆簽帳滿100元，可獲高達100%回贈，繳費至同一商戶最高可享100元超市禮券，繳費次數愈多，獎得愈多，每位合資格客戶於推廣期內最高可獲300元超市禮券。

指定商戶費用類別包括：

  • 學校學費
  • 政府費用
  • 保險費用
  • 物業管理費用
  • 公共/電訊費用

【Mox推「即時借」貸款 實際年利率低至1.39%免手續費：按此

2. 定期繳費  賺高達1,500元超市禮券

另外，經Citi PayAll設定3個月或以上之定期付款，並每月累積10,000元或以上之繳費，於推廣期內，新用戶最高可獲1,500元超市禮券，而現有用戶最高亦可獲900元超市禮券，優惠適用於所有合資格之付款用途。

更多有關稅貸及交稅優惠最新資訊，請留意稅務懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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