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【消費優惠】港鐵商場加碼派2,000萬元電子優惠券　12月7日下午2時MTR手機App開搶

精明消費 17:13 2021/12/02

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繼11月送出850萬元電子優惠券後，港鐵旗下10個商場再度攜手推出「一Click即搶加碼賞」活動，於12月加碼送出2,000萬元、共6萬份電子優惠券。MTR Mobile登記用戶可於下周二（7日）下午2時起，可於手機程式領取300元及500元電子優惠券，分別設有5萬個及1萬個名額。

港鐵旗下10個商場德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、海趣坊及新屯門商場合作推活動，成功領取後將有確認記錄，只需於「禮品」及「有效」頁内即可查看電子優惠券。每位登記用戶最多可以領取300元指定類別電子優惠券乙套及港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券乙張，先到先得，送完即止。

■3步領取電子優惠券■

    點擊圖片放大

另外，由即日起至1月2日，於場內指定時裝及美容商戶消費更有5倍商場積分，登記用戶於以上指定商場及指定類別參與商戶以電子貨幣單一消費2,000元或以上，即送合共300元港鐵商場電子優惠券；累積消費滿5,000元或以上，即送合共500元港鐵商場電子優惠券，每位合資格登記用戶最高可獲合共800元港鐵商場電子優惠券。

即日起更有人氣電子產品及聖誕禮品開心賞，於指定商戶消費滿指定金額即可以半價換領Samsung Flip 3 5G（256 GB），即為4,149元，共有50個名額，數量有限，先到先得。另有大量免費禮品可以換領，如Godiva豪華禮籃（價值3,043元）及Perrier Jouet Champagne Grand Brut巴黎之花（750ml）等。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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