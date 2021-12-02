【2022展望】分析料明年通脹壓力漸減　哪個市場增長前景較好？

DWS首席投資總監Stefan Kreuzkamp對明年的前景發表預測，認為目前最受爭議的話題應是通脹的發展。一般而言，通脹是由需求上升引起，但這次則有所不同，是由於供應鏈中斷引起供給約束，令供應曲線向左移所致，與此同時受壓抑的消費需求被釋放，這兩大因素令最近的通脹數據出人意表地攀升。

展望明年，Kreuzkamp仍抱持審慎樂觀態度，預計供應鏈問題將於明年逐漸舒緩，而通脹亦會跟隨下跌，儘管仍會高於疫情前水平。具體而言，Kreuzkamp預計美國的通脹率為2.8%，而歐元區與中國則分別為2.6%及2.2%。

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2022年增長前景樂觀

Kreuzkamp預測明年的經濟增長動力或會消減，但前景依然樂觀。他預料歐元區明年的經濟增長為4.6%，略高於美國的4%。而中國方面，預期由於受一系列改革措施影響，經濟增長將放緩至5.3%。

目前各國央銀均遇到重大挑戰，要擺脫過度寬鬆的貨幣政策，前路還十分漫長。他預計美國將於2022 年中完成減少購買債券計劃，並於第四季度開始加息。至於歐洲方面，目前還未看到明年以至 2023 年有任何加息跡象。

Kreuzkamp並不認為中國的連串監管規定以及隨之而來的市場振盪是一種威脅，反而視之為切合現實背景的改革，而改革的最終目標是讓更多人分享繁華的成果，例如令房屋、教育及醫療等基本需要的價格更合理。

長遠看好中國及印度市場前景

亞洲股票市場方面，DWS亞太區投資總監 Sean Taylor認為未來一年的投資方向將會改變。亞洲股市經歷了非常艱難的2021 年，表現未能跟上美國及歐洲市場步伐，但 2022 年的情況似乎要樂觀得多。

亞洲股市今年表現欠佳有四大因素，即中國收緊貨幣政策、政府推出新監管規定、對新冠疫情的零容忍政策以及財政支援的大幅減少。他預計，與新冠疫情相關的限制會於2022年逐步放寬，這將有利經濟發展。

他又認為印度是亞洲地區最適合股票投資的國家之一，尤其該國在財政及勞工市場方面的改革，將有力推動經濟增長。印度市場（特別是其科技領域）極具潛力，初創企業規模在今年錄得顯著增長，共募集320 億美元資金，較 2020 年增加了 66%。至於中國股市或需要耐心等待，因封城措施可能會持續至 2022 年第一季度末，企業盈利或會進一步下調。Taylor認為中國市場的中期前景要樂觀得多，而在未來，中國將更著重於經濟增長的質量而非數量。

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責任編輯：鄭樂怡

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