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逾4成台灣企業考慮AI自動化　邊幾個工種最危險？

個人增值 10:12 2021/12/03

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科技愈來愈發達，機器人已逐漸融入日常生活中，AI科技更可以取代人的能力。台灣有調查指受到AI系統和機器人自動化的影響下，10年後將有近4分之1的工作可能會被取代，分別有5種「勞力型」和「勞心型」的工作消失機率較高。


台灣yes123求職網10月份進行了「疫情年企業接班與轉型計劃調查」 ，有3成6的台灣企業因為面對基本工資連續六年調高，故考慮以「自動化」或「人工智慧」方式，進行生產或提供服務，數字創下四年以來新高。當中有企業認為人工智慧AI發展，會約有4分之1的人士可能被取代。在這個情況下有逾9成勞工指，擔心自己的工作在退休前會被機器人或人工智慧取代。

調查亦指，預計10年後在機器人自動化與AI影響下的職場上，有5個「勞力型」工作消失機率較高，分別是「產綫作業員」即負責生產綫機器和設備操作人員、「售票員」、「加油站人員」、「超市便利店員工」及「客服人員」。另外，5個「勞心型」工種中，「銀行櫃檯人員」、「翻譯員」、「記者」、「金融交易員」及「產綫工程師」即監督生產綫操作人員均有機會被取代。。


要避免科技取代人類，看來在科技進步的同時亦要自我增值，願意花錢和時間在進修上也是個人增值的一部分，盡顯人類的能力。

 

責任編輯：區祖飛

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