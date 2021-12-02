【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場

由香港中華廠商聯合會（廠商會）原定於2020年舉辦的「第55屆工展會」因疫情關係取消，闊別一年，工展會將於今年12月11日回歸，一如既往於銅鑼灣維多利亞公園舉行。

首次分實體及網上舉行 已打兩針人士可免費進場

今年工展會首次會以「綫上+綫下」形式舉行，實體展會於12月11日至2022年1月3日銅鑼灣維多利亞公園舉行，為期24日；網上工展會則由12月11日起至2022年1月10日於網上舉行，為期30日。

實體展會入場門票與往年一樣只需8元，身高1米或以下小童﹑65歲或以上長者及殘疾人士免費進場，已接種兩劑新冠疫苗的人士更可於每天下午6時後可免費入場。另外專為工展會而推出的「工展會App」，將提供一站式的展會資訊。市民除了可透過App參與抽獎活動外，亦可下載電子優惠券，首30,000名登記成為App會員的市民更可免費入場。

400項購物優惠產品低至1折 大會送400萬元禮品

今屆工展會主題為「魅力光影耀工展」，將設有超過830個攤位，分布於9個主題展區，產品包羅萬有，包括有食品飲料、廚具、家電、美容產品、保健產品及服飾精品等。參展商會於綫上及綫下推出超過400項「破抵價」購物優惠，包括大量1折產品。

大會又會推出「工展55‧驚喜五重奏」，送出超過400萬元禮品，當中「幸運55齊齊賞」，首1,555名於網上登記的市民只要今年55歲（即1966年出生）、或生日為5月5日、或身份證號碼有兩個相連的5字，只要符合以上其中一個條件，即可獲贈價值255元的禮品福袋。其他驚喜包括有工展會App大抽獎、天天幸運抽獎、每日首550名現場購票市民可獲贈精美入場禮品等。

除了有大量優惠貨品發售外，市民亦可在工展會的舞台欣賞各類型的表演，包括歌舞、武術表演、音樂演奏及不同主題的講座等。

入場必須用安心出行 場內不准試食及飲食

為配合防疫措施，大會要求入場人士必須使用「安心出行」及量度體溫，場內亦不可飲食或試食。此外會場內增設流動檢測實驗室，參展商及工作人員可隨時做新冠肺炎檢測，令市民更安心。

另外，鑒於2022年是香港回歸25周年，亦是廠商會88周年，2022年1月1日於展覽期間會舉辦「慶祝香港回歸祖國25周年暨廠商會成立88周年」大型慶祝活動，包括25頭醒獅表演。

責任編輯：嚴熹曼

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