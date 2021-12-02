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調查：近40萬張香港信用卡於暗網出售　港成最易外洩信用卡資料地區

個人增值 13:14 2021/12/02

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不少香港人都持有多張信用卡，不時會使用信用卡消費及購物。不過，近日有調查分析了在暗網出售的400萬張信用卡，當中有40萬張為香港人持有；香港更是最有機會外洩信用卡資料的地區。

NordVPN分析了400萬張在暗網出售的信用卡，來自140個國家及地區，當中最多來自美國約156.17萬張，其次為澳洲共41.98萬張，香港亦有近39.9537萬張。這些信用卡平均售價為9.7美元；香港信用卡平均售價則為19.8美元。

在外洩的香港信用卡當中，超過一半為Visa卡共24萬張，其次是萬事達卡共14.4萬張和美國運通卡的1.4萬張。

香港信用卡資料最易遭外洩

雖然暗網大部分的信用卡來自美國及澳洲，但是並不代表這兩個國家的信用卡最易遭外洩。根據研究結果，信用卡資料外洩取決於不可退款卡片的比例、國家人口和流通卡片數量等因素。

而NordVPN的研究人員將各國的信用卡資料與聯合國人口統計，以及Visa、萬事達卡和美國運通卡的流通信用卡數量進行比較，以計算風險指數，並更直接比較各國信用卡在暗網上出現的可能性。風險分數由0至1劃分，數字愈大代表風險愈高。結果發現，最易遭外洩的地區為香港，風險分數為1；第2為澳洲，風險0.85；第3為新西蘭，分數為0.8。

 

責任編輯：曹佩鈞

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