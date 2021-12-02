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【大灣區】深圳首次將社保綫下服務伸延至香港　今日起港澳居民可在港辦深圳社保

個人增值 17:56 2021/12/02

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「港澳居民參保專項宣傳季暨深港跨境社保服務通啟動儀式」近日在廣東省深圳市舉辦。自今日（2日）起，符合條件的港澳居民可在中國銀行香港地區的指定分行申請靈活就業和城鄉居民養老保險參保登記業務。這是深圳市首次將社保辦理綫下服務渠道跨境延伸至香港地區。

據介紹，深港跨境社保服務面向三類人：獲深圳企業依法聘用的港澳居民；18歲至法定退休年齡之前，在深圳市從事個體或靈活就業的港澳居民；16至60歲之間，且在深圳市辦理有效港澳台居民居住證的未就業港澳居民，可在中銀香港指定網點申請靈活就業參保登記和城鄉居民養老保險參保登記業務。

【跨境數據互信互認平台正式啟動　中行交銀率先使用：按此

符合條件的港澳居民在中銀香港指定網點跨境申請登記後，中銀香港指定分行代收件後移交資料至深圳市社保局，成功參保並繳費的港澳居民依法享受與內地居民同等社會保險待遇。

在深圳市參保的港澳居民如同時在香港、澳門參加當地社會保險，並繼續保留當地社會保險關係的，可憑相關授權機構出具的證明或本人承諾書，申請免繳深圳市養老及失業保險。

 

責任編輯：鄭樂怡

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