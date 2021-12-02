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專題:退休理財

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【理財個案】計劃明年底屆58歲提早退休　冀自製每月3萬被動收入應怎部署？

博客 15:03 2021/12/02

分享：

近年不少人希望及早財務自由，享受提早退休的休閒生活。有讀者明年58歲，希望可以在明年底前提早退休，享受生活。她希望透過投資，每月有3萬元被動收入，現時應如何調整個人投資組合？看看龔成是如何回答。

【42歲持2物業望換退休居所 冀創造每月1.5萬被動收入如何部署？：按此

讀者：

您好，過去一年多留意您的專欄，考量如何可以財務自由地提早享受退休的休閒生活。如果可以通關周圍飛，我打算2022年底前，於58歲退休。

屆時手上應有約200萬元現金，已有自住物業，丈夫仍會工作，希望憑藉投資，每月有3萬元被動收入，想請教如何配置以下投資：

  • 滙豐 （00005） ：700股，每股平均價52.8元，
  • 比亞迪電子 （00285） ：5,000股，每股平均價38元 
  • 騰訊 （00700） ：1700股，每股平均價463元
  • 領展 （00823） ：2000股，每股平均價65.5元
  • 中移動 （00941） ：2000股，每股平均價46.5元
  • 比亞迪 （01211） ：2000股，每股平均價155元
  • 小米 （01810） ：30000股， 每股平均價28.4元
  • 美團 （03690） ： 2000股，每股平均價303元
  • 京東 （09618） ：1000股，每股平均價330元

【40歲月入6萬計劃買樓收租 1萬月供股票組合應點砌？：按此

龔成︰

如果你希望退休後每月有3萬元被動收入，以股息率6%計，你需要本金600萬元。

你現時資產金額連同持股，加起大約有500萬元，依然有100萬元落差。但是否努力去追加這100萬元，就要睇你退休計劃。

若你2022年就要退休，其實你現在已經要開始將組合，慢慢換成「收息股」，而唔係去增值。等收息股的現金流，去支援你退休生活。

相反，你可以遲多3至5年才退休，集中於「平穩增長股」，去增值更多退休本錢。但唔好預會增值好多，大約只會有10%增長左右。

因為你已經到退休之年，投資唔可以太進取，否則一出意外，你就好難有本錢和時間，去重新累積一筆退休資金，因此要保守少少。

你現時組合中，比亞迪 （01211） 、比亞迪電子 （00285） ， 騰訊 （00700） ， 小米 （01810） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 都係潛力股，佢地不確定性較高。

以你現時年紀，要開始慢慢沽貨，換成平穩增長股或收息股（視乎你尚有多少年才退休），以免風險過高。

至於你現有資金，都可以按你可投資年期（少於2年：收息股 / 3至5年：平穩增長股），去配置在合適股票上。

你可投資有質素的平穏增長股和收息股。

以收息股來說，可考慮目標是5%、6%的股息率的收息股，例如：

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，記住，股價略波動，不能太過大注。例如：

【本文獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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被動收入 財務自由 股票 退休 收息股

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