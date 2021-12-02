【理財規劃】9個跡象顯示你負債已深　1個方法幫你解決

踏入12月，臨近年尾需要做好年檢，如果你不做，起碼要看看自己有沒有以下幾個債務問題跡象，有的話就應好好重視，定好計劃及早解決。

1. 避免不看郵件

如果你害怕走到郵箱或打開你的電子郵件，害怕會有另一張帳單盯上你，那麼可能是債務原因。如果你因為知道支付起來有困難而讓帳單堆積在枱上，那麼問題可能是債務過多。

2. 接聽催收電話或訊息

一旦你開始收到債權人或收債人的電話、信件、電子郵件或短信，你就可以確定自己陷得太深了。

3. 被拒絕使用信用卡或貸款

如果你的貸款或信用卡申請被拒絕了，而原因是信貸紀錄不夠分或已太差，這意味著你的財務狀況不佳。

4. 對自己消費方式說謊

當你發現自己對你關心的人說謊，告訴他們你把錢用在某些地方上，而實際是把錢用在另一種方式上時，那可能就是債務問題了。

5. 使用信用卡透支

如果你在緊急情況下獲得現金的唯一方法是使用信用卡現金透支，那麼債務已經滲透到你的生活中。

6. 難以還最低還款

如果你絞盡腦汁想辦法償還信用卡最低還款，但無法想出任何辦法，這可能是因為債務已經搶走了你足夠的餘錢。

7. 為減壓衝動性消費

如果你對自己的財務壓力感到很大，以至於唯一讓你感覺更好的事情就是在你負擔不起和不需要的東西上花更多的錢，這可能是由於債務負擔過重。

8.失眠

晚上輾轉反側，試圖想出一個可行的解決方案來解決你的金錢問題，這是你背負太多債務的明確跡象。

9. 感到絕望

如果你幾乎放棄了控制債務的想法，那麼你就知道自己遇到了問題。

然而，儘管你感到沮喪，但仍有希望，事實上，有幾種途徑可以減輕財務負擔。例如，做債務整合、或者債務重組。當然最應做是先開源節流，以騰出每月可動用的自由現金流清理債務，還債應先還利息最高的。

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本文所提供的訊息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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