  • 15°C
香港時間 : 20211203日 (週五) 07:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】GODIVA教主Anson Lo 聖誕禮盒買3送1　Pizza Hut買$50送$50現金折扣券

精明消費 07:00 2021/12/03

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. GODIVA：教主Anson Lo 聖誕禮盒買3送1

聖誕教主Anson Lo陪你過聖誕！由即日至12月19日，凡購買3盒GODIVA指定聖誕禮盒，即可獲贈相同產品乙盒。數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

精選禮盒包括：

  • 聖誕巧克力禮盒18顆裝
  • 聖誕片裝巧克力禮盒15片裝

網上選購

2. Pizza Hut：買滿$50送$50現金折扣券

由即日起，於Pizza Hut買滿每50元，即送50元現金折扣券乙張；買滿100元，即送50元現金折扣券兩張，如此類推。折扣券使用期為2022年1月4日至1月26日，現金折扣券數量有限，送完即止。

    點擊圖片放大

此優惠適用於Pizza Hut分店付款／取貨，或Pizza Card會員於網上／熱綫電話訂購外送速遞。此優惠不適用於峻巒及西寶城分店。

另外，登記成為會員上網外賣自取，實體折扣券及會員電子折扣券均可領取。

網上訂購 

3. 123 by Ella：購買2件貨品滿$160減$20

123 by Ella推出聖誕早鳥優惠，由即日起至12月5日，於全綫分店及網店購買貨品2件或以上折實價滿160元，全單即減20元。

    點擊圖片放大

店內更有多款聖誕限定商品，如聖誕頭飾、聖誕可愛公仔及各款聖誕禮盒裝等。

123 by ELLA 網上商店分店一覽

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】美心MX網上外賣自取88折　都會海逸酒店節日海鮮自助晚餐高達8折
2021/12/02
【消費優惠】美心MX網上外賣自取88折　都會海逸酒店節日海鮮自助晚餐高達8折
今日優惠精選 - 【消費優惠】Soda Mall飛利浦小家電開倉低至2折　Pizza Hut​​​​​​​西寶城店$5多一件件裝必勝批
2021/12/01
【消費優惠】Soda Mall飛利浦小家電開倉低至2折　Pizza Hut​​​​​​​西寶城店$5多一件件裝必勝批
今日優惠精選 - 【消費優惠】富臨$28羊腩煲送臘味糯米飯　Boomsale Off White、FILA等3折開倉
2021/11/30
【消費優惠】富臨$28羊腩煲送臘味糯米飯　Boomsale Off White、FILA等3折開倉
今日優惠精選 - 【消費優惠】一粥麵冬至鮑魚盆菜84折　米芝蓮楓林小館午市奢華盛宴人均$92
2021/11/29
【消費優惠】一粥麵冬至鮑魚盆菜84折　米芝蓮楓林小館午市奢華盛宴人均$92
今日優惠精選 - 【消費優惠】Dr. Kong指定產品買1送1　Sensu荃灣店青の鵲舍Tea Set半價
2021/11/26
【消費優惠】Dr. Kong指定產品買1送1　Sensu荃灣店青の鵲舍Tea Set半價
著數優惠 必勝客 Pizza

下一篇文章

【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【北京冬奧】中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔　一套35連張索價1,388元
【北京冬奧】中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔　一套35連張索價1,388元
今日優惠精選 - 【消費優惠】美心MX網上外賣自取88折　都會海逸酒店節日海鮮自助晚餐高達8折
【消費優惠】美心MX網上外賣自取88折　都會海逸酒店節日海鮮自助晚餐高達8折
【消費優惠】八達通網店聖誕大激減低至4折　買2件或以上再9折
【消費優惠】八達通網店聖誕大激減低至4折　買2件或以上再9折
【消費優惠】港鐵商場加碼派2,000萬元電子優惠券　12月7日下午2時MTR手機App開搶
【消費優惠】港鐵商場加碼派2,000萬元電子優惠券　12月7日下午2時MTR手機App開搶
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款