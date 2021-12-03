【消費優惠】GODIVA教主Anson Lo 聖誕禮盒買3送1　Pizza Hut買$50送$50現金折扣券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. GODIVA：教主Anson Lo 聖誕禮盒買3送1

聖誕教主Anson Lo陪你過聖誕！由即日至12月19日，凡購買3盒GODIVA指定聖誕禮盒，即可獲贈相同產品乙盒。數量有限，售完即止。

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精選禮盒包括：

聖誕巧克力禮盒18顆裝

聖誕片裝巧克力禮盒15片裝

網上選購

2. Pizza Hut：買滿$50送$50現金折扣券

由即日起，於Pizza Hut買滿每50元，即送50元現金折扣券乙張；買滿100元，即送50元現金折扣券兩張，如此類推。折扣券使用期為2022年1月4日至1月26日，現金折扣券數量有限，送完即止。

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此優惠適用於Pizza Hut分店付款／取貨，或Pizza Card會員於網上／熱綫電話訂購外送速遞。此優惠不適用於峻巒及西寶城分店。

另外，登記成為會員上網外賣自取，實體折扣券及會員電子折扣券均可領取。

網上訂購

3. 123 by Ella：購買2件貨品滿$160減$20

123 by Ella推出聖誕早鳥優惠，由即日起至12月5日，於全綫分店及網店購買貨品2件或以上折實價滿160元，全單即減20元。

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店內更有多款聖誕限定商品，如聖誕頭飾、聖誕可愛公仔及各款聖誕禮盒裝等。

123 by ELLA 網上商店／分店一覽

撰文：hket小編

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