【職場機遇】香港國際機場今明兩日辦網上招聘會　提供逾1,000個機場職位空缺

香港機場管理局與勞工處於今明兩日（12月2日至3日）合辦第二次香港國際機場網上招聘會，超過30家機場同業機構將提供超過1,000個機場職位空缺。

「香港國際機場網上招聘會2021」提供的職位空缺涵蓋機場多個不同範疇，包括航空貨運、機場保安、行李運送、技術服務、工程及客戶服務等。參加者可在網上瀏覽參與機構的虛擬展覽攤位及職位空缺，並與參與機構代表就職位申請及面試安排直接對話。

【43%本港大學畢業生對就業具信心 專家教路提升實力備戰職場：按此】

一連兩日的招聘會，將以網上直播形式舉行六場職業講座，提供航空業不同職位的資訊，以及求職和面試的建議。機管局見習行政人員培訓計劃講座將於今天下午12時15分至45分舉行，於講座結束後，現職見習行政人員將參與網上直播對話，與參加者分享工作經驗及解答問題。

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經